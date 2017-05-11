Bu hafta 9 film vizyona girecek

TÃ¼rkiye genelindeki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluÅŸacak

Türkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 6'sÄ± yerli 9 film vizyona girecek.

Guy Ritchie'nin yönettiÄŸi ve Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges Frisbey, Eric Bana ile Djimon Hounsou'nun oynadÄ±ÄŸÄ± "Kral Arthur: KÄ±lÄ±ç Efsanesi" izleyici ile buluÅŸacak.

"Tuz ve AteÅŸ"

Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael Garcia Bernal, Volker Michalowski, Lawrence Krauss ve Anita Briem'in oynadÄ±ÄŸÄ± "Tuz ve AteÅŸ"in yönetmen koltuÄŸunda Werner Herzog oturuyor

Ä°lk özel gösterimi Toronto Film Festivali'nde yapÄ±lan ABD, Fransa, Almanya ve Meksika ortak yapÄ±mÄ± film, Güney Amerika'da yaÅŸanan bir çevre felaketi üzerinden, doÄŸanÄ±n ve insanlÄ±ÄŸÄ±n hayatta kalma mücadelesini anlatÄ±yor.

"YaratÄ±k: Covenant"

Ridley Scott'Ä±n yönettiÄŸi ve uzayÄ±n derinliklerine doÄŸru yeni bir yolculuÄŸu konu alan "YaratÄ±k: Covenant", 2012 yapÄ±mÄ± "Prometheus"un devamÄ± niteliÄŸinde bir hikaye ile izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

"KaygÄ±"

Ceylan Özgün Özçelik'in Berlin Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleÅŸtiren ilk uzun metraj filmi "KaygÄ±", bir haber kanalÄ±nda kurgucu olarak çalÄ±ÅŸan genç bir kÄ±zÄ±n kabuslarÄ± üzerinden toplumsal hafÄ±zanÄ±n bireye etkisini irdeliyor.

AlgÄ± Eke'nin baÅŸrolünde oynadÄ±ÄŸÄ± filmde, genç oyuncuya Özgür Çevik, Kadir Çermik, Leyla Selen Uçer, Nazan Kesal ve Taner Birsel gibi isimler eÅŸlik ediyor.

"AÄŸustos Böcekleri ve KarÄ±ncalar"

Gün Koper, Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, Erdem Akakçe, Özer Arslan, Gözde KocaoÄŸlu ve Yücel Erten'in rol aldÄ±ÄŸÄ± "AÄŸustos Böcekleri ve KarÄ±ncalar" adlÄ± filmin yönetmenliÄŸini Erhan Tuncer yaptÄ±.

Prömiyeri Adana Film Festivali'nde yapÄ±lan dram türündeki film, ölmek üzere olan babalarÄ± üzerinden kendi geçmiÅŸleriyle hesaplaÅŸmak zorunda kalan ve miras kavgasÄ±na düÅŸen 4 kardeÅŸin acÄ±klÄ± durumunu konu ediniyor.

"4N1K"

Deniz CoÅŸkun'un yönettiÄŸi "4N1K" adlÄ± filmin baÅŸrollerinde Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük ve Sine Özer gibi isimler oynuyor.

Lise öÄŸrencisi genç bir kÄ±zÄ±n hikayesini odaÄŸÄ±na alan film özetle ÅŸöyle:

"Yaprak (Gözde Mutluer) çocukluk yÄ±llarÄ±ndan beri yedikleri içtikleri ayrÄ± gitmeyen 5 kiÅŸilik arkadaÅŸ grubundaki tek kÄ±zdÄ±r. Ali, Sinan, Gökhan ve OÄŸuz'un yanÄ±nda adeta erkek gibi büyüyen Yaprak, BarÄ±ÅŸ (Burak Yörük) ile tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bambaÅŸka bir dünyayla tanÄ±ÅŸÄ±r. YaÅŸÄ±tÄ± genç kÄ±zlarÄ±n dünyasÄ±nÄ± ve kendisini daha iyi tanÄ±masÄ± gereken Yaprak, bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda bir seçim yapma aÅŸamasÄ±na gelecektir."

"Yeni BaÅŸlayanlar Ä°çin Hayatta Kalma SanatÄ±"

Burak Serbest'in yazÄ±p yönettiÄŸi "Yeni BaÅŸlayanlar Ä°çin Hayatta Kalma SanatÄ±", intihar etmeyi düÅŸünen genç bir kÄ±zÄ±n, son bir kez babaannesini görmek için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yolculukta yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± beyaz perdeye taÅŸÄ±yor.

Dram türündeki filmin baÅŸrollerinde Edip Tepeli, DoÄŸa NalbantoÄŸlu, Açelya Devrim YÄ±lhan, Sema ÅžimÅŸek, Volkan Ünal ve Suna Selen rol aldÄ±.

"Geri Döndü"

Ä°brahim Vurmaz'Ä±n senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± ve Kamil Burak'Ä±n yönettiÄŸi "Geri Döndü", ölümden dönerek intikam arayan bir kadÄ±nÄ±n hikayesini anlatÄ±yor.

Korku ve gerilim türündeki filmde; Ä°brahim Vurmaz, ÇaÄŸrÄ± TokalÄ±, Selin Selvi, Fatih ÖzaÅŸar, Gökhan Koç ve Belma Mamati gibi isimler rol aldÄ±.

"Nane ile Limon: KayÄ±p Zaman Yolcusu"

Günay Köker'in yönettiÄŸi, Seda Güven, AnÄ±l Ä°lter, Ali UyandÄ±ran, BalÄ±m Gaye Bayrak ve Åžahan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± "Nane ile Limon: KayÄ±p Zaman Yolcusu", animasyonla canlÄ± çekimin bir araya geldiÄŸi bir çocuk filmi olarak izleyicinin beÄŸenisine sunulacak.