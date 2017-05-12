19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± GenÃ§lik Festivali Londrada

GenÃ§lik Festivali, 21 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼, Newington Green ParkÄ±nda yapÄ±lacak olup, herkesin katÄ±lÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k ve Ã¼cretsiz.

'19 MayÄ±s ile baÅŸlayan ve tam baÄŸÄ±msÄ±z Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasÄ± ile taçlanan KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±mÄ±z, Anadolu’da bir milletin en zor ÅŸartlarda birbirlerine kenetlenerek neler baÅŸarabileceÄŸini tüm dünyaya göstermiÅŸtir. Türkiye Cumhuriyeti, bugün de, onu çaÄŸdaÅŸ yarÄ±nlara taÅŸÄ±maya devam eden biz gençlerin emin ellerindedir.' diyen +1 Türkiye ve Türkiye Gençlik BirliÄŸi (TGB) Ä°ngiltere, 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±nÄ± Ä°ngiltere’de büyük bir gurur ve coÅŸku içinde Gençlik Festivali ile kutlamanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± içinde.

Gençlik Festivali, 21 MayÄ±s Pazar günü, Newington Green ParkÄ±nda yapÄ±lacak, herkesin katÄ±lÄ±mÄ±na açÄ±k ve ücretsiz. EtkinliÄŸimizde canlÄ± müzik, danslar, ÅŸiirler, marÅŸlar ve piyango çekiliÅŸinin yer alacaÄŸÄ± etkinlikte ayrÄ±ca satÄ±n alabileceÄŸiniz geniÅŸ bir Türk yemekleri seçeneÄŸi bulunuyor.

Tarih: 21 MayÄ±s 2017 Pazar

Saat: 14:00 - 18:00

Yer: Newington Green ParkÄ±

Adres: Newington Green, Mildmay Ward, London N16 9BT

Ä°letiÅŸim: 07551 571828 (+1 Türkiye) 07961 953300 (TGB)

Müzik: Koray Ardost & Grup Reflection, YiÄŸit ÇÄ±tak & The Tengri müzik grubu

ETKÄ°NLÄ°K ÜCRETSÄ°Z VE HERKESÄ°N KATILIMINA AÇIKTIR.