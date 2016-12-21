Sermiyan Midyat ile Natalie Burn aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

Sermiyan Midyat ile Natalie Burn'un aÅŸk dedikodularÄ± yayÄ±lmaya devam ederken, geÃ§en akÅŸam Bebek'te el ele objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meleri Ã§Ä±kan aÅŸk dedikodularÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, 'Cehennem Melekleri 3'te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yÄ±ldÄ±zlarla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Natalie Burn ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.Sermiyan Midyat, Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Cehennem Melekleri 3' filminde Mel Gibson'Ä±n eÅŸini canlandÄ±ran Natalie Burn ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor.

ÜNLÜ Ä°SÄ°MLERLE ROL ALDI

Sermiyan Midyat, Hollywood'dan sevgili transfer etti. Ünlü oyuncunun, 'Cehennem Melekleri 3'te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yÄ±ldÄ±zlarla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Natalie Burn'le aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDÄ°LER

Midyat, 'Ay Lav Yu Tuu' filminde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Burn ile önceki akÅŸam Bebek'te el ele objektiflere takÄ±ldÄ±.