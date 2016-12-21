Dev kadro o dizinin Ã§ekimleri iÃ§in bir araya geldi

Ozan GÃ¼ven, Serenay SarÄ±kaya, Mehmet GÃ¼nsÃ¼r ve Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ 'Ä±n oynayacaÄŸÄ± FÄ° Ã‡Ä° PÄ° dizisi 2017 yÄ±lÄ±nda ekranlara gelecek.

Türkiye'de son yÄ±llarÄ±n en çok satan roman üçlemelerinden olan Fi Çi PÄ° dizi olarak ekranlara geliyor. YapÄ±mÄ±nÄ± Ay YapÄ±m'Ä±n, yönetmenliÄŸini Mert Baykal'Ä±n üstlendiÄŸi, Azra Kohen'in üçlemesinden uyarlanan dizi, henüz çekimleri baÅŸlamadan oyuncu kadrosuyla ses getirmeye baÅŸladÄ±.

DEV KADRO BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Ozan Güven, Serenay SarÄ±kaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç 'Ä±n oyuncu kadrosunda yer aldÄ±ÄŸÄ± dizinin ilk fotoÄŸraf çekimi için oyuncular geçtiÄŸimiz gün biraraya geldi. Çekimler sÄ±rasÄ±nda oldukça eÄŸlenceli anlar yaÅŸayan ekip, dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde baÅŸlayacak.

2017'DE YAYINLANACAK

DoÄŸuÅŸ yayÄ±n grubunun online dizi izleme platformu "PuHu"nun lansman projesi olarak seçilen kitabÄ±n dizi uyarlamasÄ± 2017'de internette yayÄ±nlanacak.