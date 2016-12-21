Hadise Hakan SabancÄ±'nÄ±n aracÄ±na binerken objektiflere yakalandÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise, AslÄ±ÅŸah AlkoÃ§lar'la 1 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisini bitiren Hakan SabancÄ±'nÄ±n arabasÄ±na binerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Sosyetenin renkli ismi AslÄ±ÅŸah Alkoçlar'la 1 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisini geçtiÄŸimiz günlerde bitiren Hakan SabancÄ±'nÄ±n adÄ± birçok isimle anÄ±lÄ±yor. Ancak önceki akÅŸam hiç beklenmedik bir olay gerçekleÅŸti. Åžimdilerde 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda jüri üyeliÄŸi yapan Hadise, Karaköy'de bir mekan çÄ±kÄ±ÅŸÄ± Hakan SabancÄ±'nÄ±n aracÄ±na binerken görüntülendi.

GÖREVLÄ°LER ÅžEMSÄ°YE AÇTI

Mekan görevlilerinin ÅŸemÅŸiye açarak magazincilerin görüntü almasÄ±na yasakladÄ±ÄŸÄ± gecede, Hadise ok gibi fÄ±rladÄ±ÄŸÄ± mekandan kapÄ±ya sÄ±fÄ±r yanaÅŸtÄ±rÄ±lan Hakan SabancÄ±'ya ait aracÄ±na bindi.

ARALARINDA 6 YAÅž VAR

AslÄ±ÅŸah Alkoçlar ile evlilik yolundaki iliÅŸkisini bitirdikten sonra ismi farklÄ± kiÅŸilerle anÄ±lan Hakan SabancÄ±'nÄ±n kendisinden 6 yaÅŸ büyük Hadise'yle olan iliÅŸkisinin ailesi tarafÄ±ndan onay alÄ±p almayacaÄŸÄ± ise merak konusu.