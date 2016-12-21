Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 10:28

TuÄŸÃ§e Kazaz da bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili o soruyu sordu


TuÄŸÃ§e Kazaz, TÃ¼rkiye'nin Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ne yapÄ±lan suikastle ilgili konuÅŸtu.

Åžimdilerde baÄŸÄ±msÄ±z bir medya projesi üzerinde çalÄ±ÅŸmalar sürdüren eski manken TuÄŸçe Kazaz, bir yandan da sosyal medya hesabÄ±ndan gündeme dair paylaÅŸÄ±mlarda bulunuyor.Özellikle son zamanlarda hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± siyasi göndermelerle kendisinden söz ettiren Kazaz'Ä±n son paylaÅŸÄ±mÄ±, Türkiye'nin Rus Büyükelçisi'ne yapÄ±lan suikastle ilgili oldu.

"KAFAMI KARIÅžTIRAN..."

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren polis memurunun vurularak etkisiz hale getirilmesini eleÅŸtiren TuÄŸçe Kazaz, "KafamÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran, Karlov suikastÄ±nÄ± yaparak öldürüleceÄŸini bilen katil deÄŸil, onu canlÄ± yakalamak yerine öldüren operasyon ekibidir" notuyla tepkisini dile getirdi.

KILIÇDAROÄžLU DA AYNI SORUYU SORDU

Eski mankenin bu sorusunu dün CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda dile getirmiÅŸ ve "SuikastçÄ± neden canlÄ± yakalanmadÄ±?" diye sormuÅŸtu.

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