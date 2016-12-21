EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz setinde bÃ¼yÃ¼k mutluluk

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da oynayan Ece Hakim'in Harvard Ãœniversitesi'ni kazanmasÄ± sette bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla kutlandÄ±

Dizi ekibinden oyuncu Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni kazanmasÄ± sette büyük coÅŸkuya neden oldu. Harvard Üniversitesi'nde psikoloji okuyacak olan ünlü oyuncunun bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± set ekibi pasta keserek kutladÄ±.Deniz ÇakÄ±r o anlarÄ±n videosunu paylaÅŸtÄ± ve rol arkadaÅŸÄ±nÄ±, 'KÄ±ymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'Ä± kazandÄ±.. hem de %120 bursla... Hem de gece gündüz sette çalÄ±ÅŸÄ±p, kÄ±yÄ±da köÅŸede hep ders çalÄ±ÅŸarak... ve iki taraftan da hiç taviz vermeden... O kadar duygulandÄ±m ki.. ve ÅŸu zor günlerde içim umutla doldu.. Sen çok güzel iÅŸler yapÄ±caksÄ±n Ece.. AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±,enerjini hepimize bulaÅŸtÄ±r... Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum...' mesajÄ± ile tebrik etti.