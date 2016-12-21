Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 10:39

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz setinde bÃ¼yÃ¼k mutluluk


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da oynayan Ece Hakim'in Harvard Ãœniversitesi'ni kazanmasÄ± sette bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla kutlandÄ±

Dizi ekibinden oyuncu Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni kazanmasÄ± sette büyük coÅŸkuya neden oldu. Harvard Üniversitesi'nde psikoloji okuyacak olan ünlü oyuncunun bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± set ekibi pasta keserek kutladÄ±.Deniz ÇakÄ±r o anlarÄ±n videosunu paylaÅŸtÄ± ve rol arkadaÅŸÄ±nÄ±, 'KÄ±ymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'Ä± kazandÄ±.. hem de %120 bursla... Hem de gece gündüz sette çalÄ±ÅŸÄ±p, kÄ±yÄ±da köÅŸede hep ders çalÄ±ÅŸarak... ve iki taraftan da hiç taviz vermeden...  O kadar duygulandÄ±m ki.. ve ÅŸu zor günlerde içim umutla doldu.. Sen çok güzel iÅŸler yapÄ±caksÄ±n Ece.. AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±,enerjini hepimize bulaÅŸtÄ±r... Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum...' mesajÄ± ile tebrik etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ÃœnlÃ¼ oyuncu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun o hali sevenlerini Ã§ok korkuttu

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun sosyal medyadan "gÃ¶zÃ¼ patlak" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± takipÃ§ilerini korkuttu, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na iyi dilek ve saÄŸlÄ±k mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.


Basketbol maÃ§Ä±nÄ± izlemeye giden Adriana Lima o kÄ±yafetiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti

LA Lakers ile Brooklyn Nets arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemeye giden Adriana Lima kÄ±yafetiyle bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerine topladÄ±.

Michele Morgan

En iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi Michele Morgan hayatÄ±nÄ± kaybetti

70'ten fazla filmde rol alan ve tarihteki ilk Cannes Film Festivali'nde 'En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Michele Morgan, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi