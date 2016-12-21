Zuhal Topal'Ä±n anonsuna Pascal Nouma'dan cevap geldi

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n sunucusu Zuhal Topal, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Pascal Nouma'nÄ±n programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Nouma, "Ne evliliÄŸi be kardeÅŸim, Zuhal benim kankam, yeni yÄ±l mesajÄ± istedi, ben de muzurluk yaptÄ±m" dedi.

Star TV'de yayÄ±nlanan izdivaç programÄ±nÄ±n sunucusu Zuhal Topal, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Pascal Nouma'nÄ±n programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. FransÄ±z yÄ±ldÄ±z ise Twitter'dan gerçeÄŸi açÄ±kladÄ±.GeçtiÄŸimiz gün programÄ±nda yayÄ±nlanan kÄ±sa video ile Pascal Nouma'nÄ±n evlendirme programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± imasÄ±nda bulunan Zuhal Topal, dün yayÄ±nlanan bölümde ise eski futbolcunun ilk talibinin stüdyoya geleceÄŸini anons etti.YayÄ±n bitene kadar süren anons gerçek deÄŸildi ve programÄ±n sonunda her ÅŸeyin bir oyun olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Nouma da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesaj ile her ÅŸeyin bir oyun olduÄŸunu ortaya koydu.BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ±, "Ne evliliÄŸi be kardeÅŸim, Zuhal benim kankam, yeni yÄ±l mesajÄ± istedi, ben de muzurluk yaptÄ±m, ne evlenmesi, ne programÄ±" ifadelerini kullandÄ±.