Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 10:55

Zuhal Topal'Ä±n anonsuna Pascal Nouma'dan cevap geldi


Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n sunucusu Zuhal Topal, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Pascal Nouma'nÄ±n programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Nouma, "Ne evliliÄŸi be kardeÅŸim, Zuhal benim kankam, yeni yÄ±l mesajÄ± istedi, ben de muzurluk yaptÄ±m" dedi.

Star TV'de yayÄ±nlanan izdivaç programÄ±nÄ±n sunucusu Zuhal Topal, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Pascal Nouma'nÄ±n programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. FransÄ±z yÄ±ldÄ±z ise Twitter'dan gerçeÄŸi açÄ±kladÄ±.GeçtiÄŸimiz gün programÄ±nda yayÄ±nlanan kÄ±sa video ile Pascal Nouma'nÄ±n evlendirme programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± imasÄ±nda bulunan Zuhal Topal, dün yayÄ±nlanan bölümde ise eski futbolcunun ilk talibinin stüdyoya geleceÄŸini anons etti.YayÄ±n bitene kadar süren anons gerçek deÄŸildi ve programÄ±n sonunda her ÅŸeyin bir oyun olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Nouma da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesaj ile her ÅŸeyin bir oyun olduÄŸunu ortaya koydu.BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ±, "Ne evliliÄŸi be kardeÅŸim, Zuhal benim kankam, yeni yÄ±l mesajÄ± istedi, ben de muzurluk yaptÄ±m, ne evlenmesi, ne programÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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