Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 14:12

Usta sanatÃ§Ä± CÃ¼neyt ArkÄ±n Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

cÃ¼neyt arkÄ±n

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± CÃ¼neyt ArkÄ±n'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dair Ã§Ä±kan haberlere ArkÄ±n'Ä±n eÅŸi BetÃ¼l HanÄ±m sert tepki gÃ¶sterdi

Sosyal medyada çÄ±kan 'Cüneyt ArkÄ±n öldü' haberleri ArkÄ±n ailesini çok yÄ±prattÄ±. Usta sanatçÄ±nÄ±n eÅŸi Betül HanÄ±m'dan ÅŸoke eden iddiaya yanÄ±t geldi.

"BENÄ°M ÖLMEMÄ° MÄ° BEKLÄ°YORLAR?"

Kanal D'de yayÄ±nlanan 'Renkli Sayfalar' programÄ±na telefonla baÄŸlanan ArkÄ±n'Ä±n eÅŸi Betül HanÄ±m, söz konusu haberlere eÅŸinin çok üzüldüÄŸünü belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Biz de büyük bir ÅŸok yaÅŸÄ±yoruz. Bu haberler ömrüne ömür katacak inÅŸallah. Üzülüyoruz bu haberlere. TelefonlarÄ±mÄ±z susmuyor. Cüneyt 'Benim ölmemi mi bekliyorlar?' dedi. Çok üzüldü."

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