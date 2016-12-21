Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 14:18

Kayahan'Ä±n kÄ±zÄ± ile eÅŸi arasÄ±nda krize neden olan aracÄ± hayranÄ± satÄ±n aldÄ±

KayahanÄ±n aracÄ±

Usta sanatÃ§Ä± Kayahan'Ä±n eÅŸi ve kÄ±zÄ± arasÄ±nda krize neden olan aracÄ± hayranÄ± tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±

GeçtiÄŸimiz yÄ±l aramÄ±zdan ayrÄ±lan usta sanatçÄ± Kayahan'Ä±n çok sevdiÄŸi VÄ°P aracÄ± TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu Ä°lçesi’nde kuyumculuk yapan hayranÄ± Aziz Emre tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±.

Kayahan’nÄ±n ölümünden sonra eÅŸi Ä°pek Açar tarafÄ±ndan satÄ±lmasÄ± için bir galeriye bÄ±rakmÄ±ÅŸ buna Kayhan’Ä±n kÄ±zÄ± ise izin vermemiÅŸti. Kayhan’Ä±n bir hayranÄ± olduÄŸunu belirten Aziz Emre, aracÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan almak için harekete geçtiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Kayhan benim çok sevdiÄŸim sanatçÄ±lardan biriydi. Onun ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± dinliyor ve onun konserlerine takip ediyordum. Ölümünün ardÄ±ndan rahmetlinin de çok severek kullandÄ±ÄŸÄ± VÄ°P aracÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum. Bunu almak hemen harekete geçtim ve aldÄ±m. AracÄ± almam kolay olmadÄ± ama aldÄ±m. Çok mutluyum. Araçta hiç deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±m her ÅŸeyi sanatçÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± gibi duruyor. Hatta küçük kÄ±zÄ± AsÄ±l Gönül babasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n arkasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ± var, onu dahi saklÄ±yorum. Bir hayranÄ± olarak onun kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ± aldÄ±ÄŸÄ±m için çok mutluyum."

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