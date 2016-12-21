Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 15:39

Nihat DoÄŸan kendisine benzetilen papaz hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu


Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov'un cenazesi iÃ§in dÃ¼zenlenen askeri tÃ¶reninde yer alan Ortadoks papazÄ±n Nihat DoÄŸan'a benzetilmesi sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ankara'da sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda öldürülen Rus büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi, dün havaalanÄ±nda düzenlenen askeri törenle ülkesine göndrildi. Tören sÄ±rasÄ±nda görev yapan Ortadoks papaz ise sosyal medyada Nihat DoÄŸan'a benzetildi.

CANLI YAYINDA YORUMLARI OKUDULAR

Konuyla ilgili Beyaz TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Nihat DoÄŸan, sosyal medyada yapÄ±lan yorumlara cevap olarak "BenzerliÄŸe ben de çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Bu kadar olay olacaÄŸÄ±nÄ± da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... EÄŸer bu arkadaÅŸÄ±mÄ±z buradaysa mutlaka yanÄ±na gideceÄŸim" ÅŸeklinde bir deÄŸerlendirmede bulundu.

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