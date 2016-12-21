Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 16:08

Yattara Survivor'daki en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ± kremledi


Milli atlet Nagihan Karadere eklem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve hareket kabiliyetini olumlu etkilediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÄŸÃ¼ bir jel firmasÄ±yla anlaÅŸarak reklam yÃ¼zÃ¼ oldu.

Nagihan Karadere'nin reklam yüzü olduÄŸu firmanÄ±n basÄ±n davetine TuÄŸba Özay ve Ä°brahim Yattara da katÄ±ldÄ±. MarkanÄ±n geçtiÄŸimiz hafta gerçekleÅŸen basÄ±n toplantÄ±sÄ± milli atlet Nagihan Karadere'nin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸti.Sevilen sporcu yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Nagihan'Ä±n marka yüzü olduÄŸu eklem kremini bizzat elleriyle Nagihan'Ä±n dizlerine sürdü. Ünlü futbolcu Yattara sempatik tavÄ±rlarÄ±yla davette büyük ilgi odaÄŸÄ± oldu.

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