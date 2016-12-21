Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 16:36

ÃœnlÃ¼ model Natalia Makey Ã¶ldÃ¼ mÃ¼


MuhteÅŸem lakaplÄ± model Natalia Makey dairesindeki gaz kaÃ§aÄŸÄ±ndan dolayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

'MuhteÅŸem' lakaplÄ± ünlü model Natalia Makey, Belarus'un baÅŸkenti Minsk'teki dairesinde ölü bulunmuÅŸtu. Polis sözcüsünün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 44 yaÅŸÄ±ndaki modelin intihar ettiÄŸine dair delile rastlanmadÄ±ÄŸÄ±, arÄ±zalÄ± ÅŸofbenden ÅŸüphelenildiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

KOMÅžULARI GAZ Ä°HBARINDA BULUNMUÅž

Ünlü modelin komÅŸularÄ±nÄ±n, Makey'in öldüÄŸü tarih olan 15 AralÄ±k PerÅŸembe günü, polise gaz kokusu ihbarÄ±nda bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. KomÅŸularÄ±n verdiÄŸi ifade tutanaÄŸÄ±nda, ünlü modelin Polonya'nÄ±n Krakow ÅŸehrinden yeni döndüÄŸü, kocasÄ± Mackay'Ä±n karÄ±sÄ±na ulaÅŸamayÄ±nca durumu polise ihbar ettiÄŸi bilgileri yer aldÄ±.Kurucusu olduÄŸu modellik okulunu iÅŸleten Natalia Makey'in ölümünden saatler önce telefonda annesiyle konuÅŸtuÄŸu ve kendisinin iyi olduÄŸunu söylediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Model olarak parlak bir kariyere sahip olan Makey'in moda defileleri ve güzellik yarÄ±ÅŸmalarÄ± da düzenlediÄŸi belirtildi.

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