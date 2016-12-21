Kutlamaya katÄ±lan Ronaldo'nun yanaÄŸÄ±ndaki ruj izi gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±

Real Madrid'in yÄ±ldÄ±z futbolcusu Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile yaptÄ±ÄŸÄ± kutlamadan sonra yanaÄŸÄ±ndaki ruj izi dikkatleri Ã§ekti.

GeçtiÄŸimiz günlerde kariyerinin en parlak dönemini geçirdiÄŸini ifade eden Real Madrid'in yÄ±ldÄ±z futbolcusu Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile kutlama yaptÄ±. Madrid'de ünlü bir restoranda yemek yiyen çift çÄ±kÄ±ÅŸta kameralara yakalandÄ±. Ronaldo ve Rodriguez'in stilleri göz kamaÅŸtÄ±rÄ±rken, yÄ±ldÄ±z futbolcunun yanaÄŸÄ±ndaki ruj izi de gözlerden kaçmadÄ±.