SÄ±la Davut GÃ¼loÄŸlu davasÄ±nda hakim ve avukat kavgaya tutuÅŸtu

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GenÃ§oÄŸlu'nun, kendisine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GÃ¼loÄŸlu hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada hakim ve avukat birbirine girdi.

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun, kendisine hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle ÅŸikayetçi olduÄŸu ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GüloÄŸlu hakkÄ±nda, "BasÄ±n yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya ÅŸikayetçi SÄ±la GençoÄŸlu katÄ±lmazken, sanÄ±k Davut GüloÄŸlu hazÄ±r bulundu. Kimlik tespiti yapÄ±lan GüloÄŸlu aylÄ±k gelirinin 5 bin TL olduÄŸunu söyledi. SavunmasÄ±nda savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadeyle ilgili konuÅŸmaya baÅŸlayan GüloÄŸlu'nun, bir sözünün tutanaÄŸa yanlÄ±ÅŸ geçirildiÄŸini belirten avukatÄ± Emrullah Gözcü ile mahkeme hakimi arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 dakika süren tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±.

HAKÄ°M HER KELÄ°MEYÄ° TUTANAÄžA GEÇÄ°RDÄ°

Hakim Ahmet Duymaz, avukatÄ± sorguya müdahale etmekle suçladÄ±. Avukat Emrullah Gözcü de hakimin, savunmasÄ±na müdahale de bulunduÄŸunu söyledi. Daha sonra Mahkeme hakimi, avukatÄ±n aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan her kelimeyi tutanaÄŸa geçirdi.

"BÄ°R TÜRLÜ SANIÄžIN SORGUSUNA GEÇÄ°LEMEDÄ°"

TutanaÄŸa yansÄ±yan diyalog; "SanÄ±k, savcÄ±lÄ±k huzurundaki söylemlerimi kabul ediyorum dediÄŸi sÄ±rada sanÄ±k avukatÄ± müdahale etti. 'Öyle demiyor' dedi. TutanaÄŸa geçiÅŸime engel olamazsÄ±n dendi. Yine yazdÄ±rÄ±rken 'sizin söylediklerinizi de tutanaÄŸa geçin' dedi. Hala yazdÄ±rÄ±rken söylemlerini sürdürdü. Bir türlü sanÄ±ÄŸÄ±n sorgusuna geçilemedi. Neden böyle yaptÄ±ÄŸÄ± soruldu. 'Kutsal olan savunma için yaptÄ±m' dedi. Hala yazdÄ±rmaya izin vermedi. YazdÄ±rÄ±rken de konuÅŸmasÄ±nÄ± sürdürdü."

GÜLOÄžLU: BURADA OYUN MU OYNANIYOR

Hakim ile avukat arasÄ±nda devam eden tutanak tartÄ±ÅŸmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemeyen Davut GüloÄŸlu, izleyicilere dönerek, "Burada oyun mu oynanÄ±yor. Beni neden çaÄŸÄ±rdÄ±nÄ±z" diye söylendi. GüloÄŸlu'nun bu sözleri de tutanaÄŸa, "Bu arada sanÄ±k müdahale etti. 'Ne diyorsunuz, burada ne yapÄ±lÄ±yor. ben ne için mi çaÄŸrÄ±ldÄ±m' dedi. AvukatÄ± 'bi dakka bi dakka' dedi." diye geçti.

GÜLOÄžLU, "GENELE SÖYLEDÄ°M"

Bir süre bu ÅŸekilde devam eden tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan savunmasÄ±na baÅŸlayan GüloÄŸlu, suçlamalarÄ± reddederek, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan YenikapÄ±'da düzenlenen mitingte kendisine bir muhabirin soru sormasÄ± üzerine açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu açÄ±klamada da, vatan hainlerine yönelik 'istemeyen gitsin' dediÄŸini, SÄ±la GençoÄŸlu'na karÅŸÄ± doÄŸrudan bir ÅŸey demediÄŸini söyledi.