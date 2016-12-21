GÃ¼lben Ergen'den ÅŸarkÄ±lÄ± gÃ¶nderme

GÃ¼lben Ergen, eski ÅŸarkÄ±lar ne gÃ¼zel notuyla, Sezen Aksu'nun Bile Bile' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Belki de 2016'nÄ±n en sürpriz ünlü boÅŸanmasÄ± onlarÄ±nkiydi. Ä°kili takipçileriyle paylaÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ±larla evliliklerini resmi olarak bitirseler de birbirlerini hala unutamadÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyorlar.Erhan Çelik geçtiÄŸimiz günlerde Mümin SarÄ±kaya'nÄ±n Youtube üzerinden 100 milyon kezden fazla dinlenen ÅŸarkÄ±sÄ± 'Ben Yoruldum Hayat' parçasÄ±nÄ± 'DüÅŸen DüÅŸene' notuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Gülben Ergen de eski ÅŸarkÄ±lar ne güzel notuyla, Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± takipçileriyle paylaÅŸtÄ±: "Geri dönmek inan içten deÄŸil, hani var ya, tutamazsÄ±n kendini, bir ümitle ya olursa dersin hep bile bile her ÅŸeyin bittiÄŸini..."