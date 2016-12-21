Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 16:53

GÃ¼lben Ergen'den ÅŸarkÄ±lÄ± gÃ¶nderme


GÃ¼lben Ergen, eski ÅŸarkÄ±lar ne gÃ¼zel notuyla, Sezen Aksu'nun Bile Bile' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Belki de 2016'nÄ±n en sürpriz ünlü boÅŸanmasÄ± onlarÄ±nkiydi. Ä°kili takipçileriyle paylaÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ±larla evliliklerini resmi olarak bitirseler de birbirlerini hala unutamadÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyorlar.Erhan Çelik geçtiÄŸimiz günlerde Mümin SarÄ±kaya'nÄ±n Youtube üzerinden 100 milyon kezden fazla dinlenen ÅŸarkÄ±sÄ± 'Ben Yoruldum Hayat' parçasÄ±nÄ± 'DüÅŸen DüÅŸene' notuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Gülben Ergen de eski ÅŸarkÄ±lar ne güzel notuyla, Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± takipçileriyle paylaÅŸtÄ±: "Geri dönmek inan içten deÄŸil, hani var ya, tutamazsÄ±n kendini, bir ümitle ya olursa dersin hep bile bile her ÅŸeyin bittiÄŸini..."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ÃœnlÃ¼ oyuncu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun o hali sevenlerini Ã§ok korkuttu

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun sosyal medyadan "gÃ¶zÃ¼ patlak" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± takipÃ§ilerini korkuttu, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na iyi dilek ve saÄŸlÄ±k mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.


Basketbol maÃ§Ä±nÄ± izlemeye giden Adriana Lima o kÄ±yafetiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti

LA Lakers ile Brooklyn Nets arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemeye giden Adriana Lima kÄ±yafetiyle bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerine topladÄ±.

Michele Morgan

En iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi Michele Morgan hayatÄ±nÄ± kaybetti

70'ten fazla filmde rol alan ve tarihteki ilk Cannes Film Festivali'nde 'En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Michele Morgan, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi