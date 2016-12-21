Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/12/2016 17:15

RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±'nÄ±n Ã–zge Ulusoy'a giydirdiÄŸi gelinlik koleksiyonu gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±


RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±'nÄ±n ilk gelinlik koleksiyonu olan 'My Dream Bride' ile Ã–zge Ulusoy'a giydirdiÄŸi gelinliklerle gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.

RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±, ilk gelinlik koleksiyonu 'My Dream Bride'i görücüye çÄ±kardÄ±. Defilede baÅŸ manken olan Özge Ulusoy, podyumda masallardan çÄ±kmÄ±ÅŸ gibiydi. Podyuma çÄ±kmadan önce çekimlere katÄ±lan Ulusoy, "CanÄ±m RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±, birbirinden ÅŸahane bu muhteÅŸem gelinlikleri benim üzerimde hayal edip defilenin çekiminde model olarak beni seçtiÄŸin ve bu masal çekimi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için sana sonsuz teÅŸekkürler" diyerek heyecanÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ÃœnlÃ¼ oyuncu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun o hali sevenlerini Ã§ok korkuttu

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun sosyal medyadan "gÃ¶zÃ¼ patlak" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± takipÃ§ilerini korkuttu, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na iyi dilek ve saÄŸlÄ±k mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.


Basketbol maÃ§Ä±nÄ± izlemeye giden Adriana Lima o kÄ±yafetiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti

LA Lakers ile Brooklyn Nets arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemeye giden Adriana Lima kÄ±yafetiyle bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerine topladÄ±.

Michele Morgan

En iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi Michele Morgan hayatÄ±nÄ± kaybetti

70'ten fazla filmde rol alan ve tarihteki ilk Cannes Film Festivali'nde 'En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Michele Morgan, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi