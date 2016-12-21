RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±'nÄ±n Ã–zge Ulusoy'a giydirdiÄŸi gelinlik koleksiyonu gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±

RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±'nÄ±n ilk gelinlik koleksiyonu olan 'My Dream Bride' ile Ã–zge Ulusoy'a giydirdiÄŸi gelinliklerle gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.

RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±, ilk gelinlik koleksiyonu 'My Dream Bride'i görücüye çÄ±kardÄ±. Defilede baÅŸ manken olan Özge Ulusoy, podyumda masallardan çÄ±kmÄ±ÅŸ gibiydi. Podyuma çÄ±kmadan önce çekimlere katÄ±lan Ulusoy, "CanÄ±m RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±, birbirinden ÅŸahane bu muhteÅŸem gelinlikleri benim üzerimde hayal edip defilenin çekiminde model olarak beni seçtiÄŸin ve bu masal çekimi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için sana sonsuz teÅŸekkürler" diyerek heyecanÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.