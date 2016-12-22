Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/12/2016 10:30

KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'a bu tÃ¶rende YÄ±lÄ±n AdamÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek


BeÅŸincisi dÃ¼zenlenen GQ Men Of The Year tÃ¶reninde KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸâ€™a tÃ¶rende YÄ±lÄ±n AdamÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ sunulacak.

Bu yÄ±l beÅŸincisi düzenlenecek GQ Men Of The Year töreninde ödül alacak isimler belli oldu. “Cesur ve Güzel” ile dizi setlerine iddialÄ± bir dönüÅŸ yapan KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ’a törende YÄ±lÄ±n AdamÄ± ödülü sunulacak.

'Mükemmel olmak istemek mutsuz eder'

Büyük gün öncesi dergiye özel bir röportaj veren KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ, milyonlarca hayranÄ±nÄ±n düÅŸüncesinin aksine mükemmel bir adam olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, “Mükemmel olma isteÄŸi insanÄ± mutsuz eder. Ben kusurlu ve ders almayÄ± bilen bir adamÄ±m” dedi.

Ünlü oyuncu, eÅŸi BaÅŸak Dizer’le ilgili ise ÅŸunlarÄ± söyledi:“Bir hayatÄ±, bir geleceÄŸi iki kiÅŸi yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda;iki kiÅŸi bir olduÄŸunuzda deÄŸiÅŸiyormuÅŸ meÄŸer her ÅŸey. NasÄ±l diyeyim, ‘tam’ hissediyorum kendimi. Bu herkesin yaÅŸayabileceÄŸi bir duygu deÄŸil ve yaÅŸayabilenler çok ÅŸanslÄ±. Ben çok ÅŸanslÄ±yÄ±m. ‘Sevmek’ ve ‘güvenmek’ insana gökten bir paketin içinde gelmiyor. Sen bulabilirsen buluyorsun. Sevmek, hele ki güvenmek benim için çok zor. Bu yüzden çok kÄ±ymetli bir ÅŸey yaÅŸÄ±yorum ve onu sarÄ±p sarmalÄ±yorum. Yani aktörüm diye mutlu yuva hayali kuran bir adam olamaz mÄ±yÄ±m? ”

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