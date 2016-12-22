Ã–ÄŸretmenlik bÃ¶lÃ¼mlerine baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± ÅŸartÄ± getirildi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, "BazÄ± yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ±, birinci aÅŸama ile Ã¶ÄŸrenci alÄ±yorlardÄ±. Ancak artÄ±k ikinci aÅŸamaya nakletme kararÄ± aldÄ±k" dedi.

YükseköÄŸretim Kurulu (YÖK) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ± toplantÄ±sÄ±nda, gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Saraç, "BazÄ± yükseköÄŸretim programlarÄ±, birinci aÅŸama ile öÄŸrenci alÄ±yorlardÄ±. Biz önce birinci aÅŸama ile öÄŸrenci alan öÄŸretmenlik programlarÄ±nÄ± artÄ±k ikinci aÅŸamaya nakletme kararÄ± aldÄ±k. Bu çok radikal bir karar. YGS puanlarÄ± ile öÄŸrenci alan bu programlarÄ± LYS puanlarÄ±na naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacaÄŸÄ±z. Bütün bu LYS'den öÄŸrenci kabul edecek programlar için de baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± ÅŸartÄ± getirdik. Bu baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± ÅŸartÄ± da 240 bin. 240 binden aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±k bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." dedi.

"AÇIK UÇLU SORUYA YAVAÅž YAVAÅž GEÇÄ°LECEK"

Üniversiteye giriÅŸteki ikinci aÅŸama olan LYS'de öÄŸrencilerin açÄ±k uçlu sorularla tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ÅŸekilde az sayÄ±da soru sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Saraç, "ÖÄŸrencilerimizi hiçbir ÅŸekilde tedirginliÄŸe sevk etmememiz lazÄ±m. AçÄ±k uçlu soruya yavaÅŸ yavaÅŸ geçilecek. Bu baÄŸlamda öÄŸrencilerimizin açÄ±k uçlu sorularla tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

"Ä°LAHÄ°YAT FAKÜLTELERÄ°NDE Ä°KÄ°NCÄ° AÅžAMADAN ÖÄžRENCÄ° ALINACAK"

YÖK BaÅŸkanÄ± Saraç, ÅŸöyle konuÅŸtu: "YÄ±llardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalÄ± 'Niye ikinci aÅŸamadan girilmiyor. Bu, niteliÄŸi yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize baÅŸvurular, raporlar sunuluyordu. YükseköÄŸretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artÄ±k bu yÄ±ldan itibaren ikinci aÅŸamadan öÄŸrenci alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± burada açÄ±klamak isterim."