Ä°talyan yÃ¶netmen Ferzan Ã–zpetek annesini son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±

TÃ¼rk asÄ±llÄ± Ä°talyan yÃ¶netmen Ferzan Ã–zpetek annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine TÃ¼rkiye'ye gelerek FenerbahÃ§e Camisi'nde kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ±na katÄ±ldÄ±.

Türk asÄ±llÄ± Ä°talyan yönetmen Ferzan Özpetek, annesi Nesrin SubaÅŸ Özpetek'i geçtiÄŸimiz gün kaybetti. Haberi alÄ±r almaz Ä°stanbul'a gelen ünlü yönetmen, Fenerbahçe Camisi'nde kÄ±lÄ±nan öÄŸle namazÄ±na katÄ±larak, Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defin iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirdi. Bu acÄ± haberi alan pek çok ünlü isim cenazeye katÄ±ldÄ±.

SÜLEYMAN PAÅžA'NIN TORUNU

Usta yönetmenin yakÄ±n çevresinden edinilen bilgiye göre, Nesrin SubaÅŸ Özpetek'in yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± rahatsÄ±zlÄ±klardan ötürü 91 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. MÄ±zÄ±kayÄ± Hümayun KumandanÄ± Süleyman PaÅŸa'nÄ±n torunu olan Nesrin SubaÅŸ Özpetek'in cenazesi ünlülerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.Yönetmenin son filmi Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±'nda rol alan Halit Ergenç, dizi çekimlerini bÄ±rakÄ±p geldi.Ferzan Özpetek'in oyunculuÄŸuna hayranlÄ±k duyduÄŸu Tuba Büyüküstün, taziyelerini iletti.Ünlü yönetmenin filmlerinde rol olan Cem YÄ±lmaz ve Halit Ergenç de cenazeye katÄ±ldÄ±.Perran Kutman cenazeye katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±.Ferzan Özpetek ve kÄ±z kardeÅŸi Zeynep Aksu, annelerinin tabutunun baÅŸÄ±ndan uzun süre ayrÄ±lamadÄ±.Ünlü yönetmene, Ä°talyan eÅŸi Simone Ponteselli de eÅŸlik etti.