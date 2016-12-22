Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/12/2016 13:11

Ä°rfan DeÄŸirmenci'den yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in Diva sÃ¼rprizi


Ä°rfan DeÄŸirmenci, yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekimi iÃ§in BÃ¼lent Ersoy ile buluÅŸarak, rÃ¶portaj yaptÄ±.

Kanal D'nin, güne merhaba diyen programÄ± “Ä°rfan DeÄŸirmenci ile GünaydÄ±n’’ sabah haberlerlerinin vazgeçilmez adresi… Sabah kuÅŸaÄŸÄ± haberlerini sunan Ä°rfan DeÄŸirmenci, yÄ±lbaÅŸÄ±nda büyük bir sürpriz yapmayÄ± planlÄ±yor.Ä°rfan DeÄŸirmenci, yÄ±lbaÅŸÄ± özel çekimi için Diva Bülent Ersoy’la bir araya geldi. Ä°rfan DeÄŸermenci, önceki akÅŸam Diva’nÄ±n VIP aracÄ±nda çok özel bir röportaj gerçekleÅŸtirdi Ä°rfan DeÄŸirmenci, 1 saat boyunca Bülent Ersoy ile dobra dobra röportaj yaptÄ±. Diva ve çekim ekibi, röportaj bittikten sonra Etiler’de bir çorbacÄ±ya gitti.  

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Ä°talyan yÃ¶netmen Ferzan Ã–zpetek annesini son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±

TÃ¼rk asÄ±llÄ± Ä°talyan yÃ¶netmen Ferzan Ã–zpetek annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine TÃ¼rkiye'ye gelerek FenerbahÃ§e Camisi'nde kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ±na katÄ±ldÄ±.


Ã–ÄŸretmenlik bÃ¶lÃ¼mlerine baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± ÅŸartÄ± getirildi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, "BazÄ± yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ±, birinci aÅŸama ile Ã¶ÄŸrenci alÄ±yorlardÄ±. Ancak artÄ±k ikinci aÅŸamaya nakletme kararÄ± aldÄ±k" dedi.


KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'a bu tÃ¶rende YÄ±lÄ±n AdamÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek

BeÅŸincisi dÃ¼zenlenen GQ Men Of The Year tÃ¶reninde KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸâ€™a tÃ¶rende YÄ±lÄ±n AdamÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ sunulacak.