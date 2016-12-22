Ä°rfan DeÄŸirmenci'den yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in Diva sÃ¼rprizi

Ä°rfan DeÄŸirmenci, yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekimi iÃ§in BÃ¼lent Ersoy ile buluÅŸarak, rÃ¶portaj yaptÄ±.

Kanal D'nin, güne merhaba diyen programÄ± “Ä°rfan DeÄŸirmenci ile GünaydÄ±n’’ sabah haberlerlerinin vazgeçilmez adresi… Sabah kuÅŸaÄŸÄ± haberlerini sunan Ä°rfan DeÄŸirmenci, yÄ±lbaÅŸÄ±nda büyük bir sürpriz yapmayÄ± planlÄ±yor.Ä°rfan DeÄŸirmenci, yÄ±lbaÅŸÄ± özel çekimi için Diva Bülent Ersoy’la bir araya geldi. Ä°rfan DeÄŸermenci, önceki akÅŸam Diva’nÄ±n VIP aracÄ±nda çok özel bir röportaj gerçekleÅŸtirdi Ä°rfan DeÄŸirmenci, 1 saat boyunca Bülent Ersoy ile dobra dobra röportaj yaptÄ±. Diva ve çekim ekibi, röportaj bittikten sonra Etiler’de bir çorbacÄ±ya gitti.