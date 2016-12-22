En iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi Michele Morgan hayatÄ±nÄ± kaybetti

70'ten fazla filmde rol alan ve tarihteki ilk Cannes Film Festivali'nde 'En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Michele Morgan, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Beyazperdenin cazibeli kadÄ±n ikonu hafÄ±zalara ilk olarak ünlü FransÄ±z aktör Jean Gabin'le henüz 18 yaÅŸÄ±ndayken kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtiÄŸi 1938 tarihli gangster filmi 'Sisler RÄ±htÄ±mÄ±' (Quai des Brumes) ile kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Gabin, rol arkadaÅŸÄ±na "Çok güzel gözlerin var" sözleriyle iltifatta bulunmuÅŸ ve Morgan FransÄ±z sinema tarihine "En güzel gözlü aktris" olarak geçmiÅŸti.