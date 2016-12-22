Basketbol maÃ§Ä±nÄ± izlemeye giden Adriana Lima o kÄ±yafetiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti

LA Lakers ile Brooklyn Nets arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemeye giden Adriana Lima kÄ±yafetiyle bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerine topladÄ±.

LA Lakers ile Brooklyn Nets arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± dünyaca ünlü model Adriana Lima da izledi. GiydiÄŸi kÄ±yafet ve yÄ±rtÄ±k çorabÄ± ile tüm dikkatleri üzerine çeken Lima, bol bol kameralara poz verdi.KarÅŸÄ±laÅŸma esnasÄ±nda bütün ilgiyi üzerinde toplayan Adriana için "maçÄ± gölgede bÄ±raktÄ±" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.Öte yandan zaman zaman bacak deÄŸiÅŸtiren güzel modelin bu hareketi esnasÄ±nda tribünlerden "oley" tezahüratÄ± yükseldi.