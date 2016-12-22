ÃœnlÃ¼ oyuncu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun o hali sevenlerini Ã§ok korkuttu

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun sosyal medyadan "gÃ¶zÃ¼ patlak" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± takipÃ§ilerini korkuttu, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na iyi dilek ve saÄŸlÄ±k mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.

Sosyal medyadan morarmÄ±ÅŸ gözünün fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Ä°lker Ä°nanoÄŸlu, "Gözü patlattÄ±k" notunu düÅŸtü.Ä°lker Ä°nanoÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son fotoÄŸrafÄ± ile takipçilerini korkuttu. "Birinci raundda gözü patlattÄ±k, Black Eyed Peas" notunu düÅŸen oyuncu tanÄ±nmaz halde. Görüntünün makyaj olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda açÄ±klama yapmayan Ä°nanoÄŸlu'na hayranlarÄ± geçmiÅŸ olsun dilekleri iletti.