Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/12/2016 07:08

Reza Zarrab ve Ebru GÃ¼ndeÅŸ'ten ÅŸaÅŸÄ±rtan haber

Reza Zarrab Ebru GÃ¼ndeÅŸ

Tutuklu iÅŸ adamÄ± Reza Zarrab'a boÅŸanma davasÄ± aÃ§an sanatÃ§Ä± Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in kararÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸi ve Ã§iftin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸreniliyor

Ebru GündeÅŸ ve Reza Zarrab barÄ±ÅŸtÄ±. Zarrab geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda ABD’de tutuklanmÄ±ÅŸ, eylül ayÄ±nda da yazÄ±lÄ± bir açÄ±klamayla GündeÅŸ’in kendisinden boÅŸanmak istediÄŸini ve avukatÄ±nÄ±n dava açmak için vekaletname gönderdiÄŸini duyurmuÅŸtu. Geçen süreçte iki taraf da boÅŸanma davasÄ± açmadÄ±. Reza Zarrab’la tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay boyunca hiç görüÅŸmeyen Ebru GündeÅŸ, bir süre sonra eÅŸiyle iletiÅŸim kurdu. Telefon yoluyla görüÅŸen çift arasÄ±ndaki buzlar kÄ±sa sürede eridi. Ve ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, boÅŸanma kararÄ±ndan vazgeçti. EÅŸinin KanlÄ±ca’daki yalÄ±sÄ±ndan Beykoz’daki bir eve geçme planlarÄ± yapan GündeÅŸ, taÅŸÄ±nmaktan da vazgeçti.

Ebru GündeÅŸ ve Ufuk Ceylan hakkÄ±nda çÄ±kan aÅŸk iddialarÄ±, geçtiÄŸimiz haftalarda büyük ses getirmiÅŸti. Bu barÄ±ÅŸma haberi, söz konusu iddianÄ±n da asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

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