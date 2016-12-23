Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/12/2016 09:23

Ebru GÃ¼ndeÅŸ Reza Zarrab Ã§ifti boÅŸanacak mÄ±


Reza Zarrab'Ä±n ABD'de tutuklanmasÄ± sonucu 3 ay boyunca gÃ¶remeyen eÅŸi Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in aldÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±lma kararÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ebru GündeÅŸ ve Reza Zarrab barÄ±ÅŸtÄ±. Zarrab geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda ABD'de tutuklanmÄ±ÅŸ, eylül ayÄ±nda da yazÄ±lÄ± bir açÄ±klamayla GündeÅŸ'in kendisinden boÅŸanmak istediÄŸini ve avukatÄ±nÄ±n dava açmak için vekaletname gönderdiÄŸini duyurmuÅŸtu. Geçen süreçte iki taraf da boÅŸanma davasÄ± açmadÄ±. Reza Zarrab'la tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay boyunca hiç görüÅŸmeyen Ebru GündeÅŸ, bir süre sonra eÅŸiyle iletiÅŸim kurdu.

TELEFONLA GÖRÜÅžEN ÇÄ°FT BUZLARI ERÄ°TTÄ°

Telefon yoluyla görüÅŸen çift arasÄ±ndaki buzlar kÄ±sa sürede eridi. Ve ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, boÅŸanma kararÄ±ndan vazgeçti.EÅŸinin KanlÄ±ca'daki yalÄ±sÄ±ndan Beykoz'daki bir eve geçme planlarÄ± yapan GündeÅŸ, taÅŸÄ±nmaktan da vazgeçti. Ebru GündeÅŸ ve Ufuk Ceylan hakkÄ±nda çÄ±kan aÅŸk iddialarÄ±, geçtiÄŸimiz haftalarda büyük ses getirmiÅŸti. Bu barÄ±ÅŸma haberi, söz konusu iddianÄ±n da asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

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Filmin galasÄ±nda AslÄ± Enver'e Ã¶zel yapÄ±lan anons herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

'DÃ¶nerse Senindir' filminin galasÄ±na katÄ±lan AslÄ± Enver iÃ§eri girerken "Lady giriÅŸ yaptÄ±" ÅŸeklinde anons yapÄ±lmasÄ± galadaki herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

Reza Zarrab Ebru GÃ¼ndeÅŸ

Reza Zarrab ve Ebru GÃ¼ndeÅŸ'ten ÅŸaÅŸÄ±rtan haber

Tutuklu iÅŸ adamÄ± Reza Zarrab'a boÅŸanma davasÄ± aÃ§an sanatÃ§Ä± Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in kararÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸi ve Ã§iftin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸreniliyor


ÃœnlÃ¼ oyuncu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun o hali sevenlerini Ã§ok korkuttu

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu'nun sosyal medyadan "gÃ¶zÃ¼ patlak" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± takipÃ§ilerini korkuttu, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na iyi dilek ve saÄŸlÄ±k mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.