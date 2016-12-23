Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/12/2016 10:12

Filmin galasÄ±nda AslÄ± Enver'e Ã¶zel yapÄ±lan anons herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±


'DÃ¶nerse Senindir' filminin galasÄ±na katÄ±lan AslÄ± Enver iÃ§eri girerken "Lady giriÅŸ yaptÄ±" ÅŸeklinde anons yapÄ±lmasÄ± galadaki herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

Murat Boz, Ä°rem sak ve Yasemin Allen'in baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±klarÄ± 'Dönerse Senindir' filminin galasÄ±na katÄ±lan AslÄ± Enver içeri girerken "Lady giriÅŸ yaptÄ±" ÅŸeklinde anons edildi.'Dönerse Senindir' filminin galasÄ± önceki akÅŸam Zorlu PSM'de yapÄ±ldÄ±. BaÅŸrol oyuncusu Murat Boz'un sevgilisi AslÄ± Enver içeri girerken görevlilerin, "Lady giriÅŸ yaptÄ±" anonsu herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

"LADY GÄ°RÄ°Åž YAPTI" ANONSU ÅžAÅžIRTTI

Murat Boz, irem sak ve Yasemin Allen'in baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±klarÄ± 'Dönerse Senindir' filminin galasÄ±, ünlü akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Çekimler boyunca sevgilisi Boz'a destek olan ve her fÄ±rsatta sete gittiÄŸini söyleyen AslÄ± Enver, mekana girerken görevlilerin, "Lady giriÅŸ yaptÄ±" anonsu çevredekileri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. 

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