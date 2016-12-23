Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/12/2016 11:24

ÃœnlÃ¼ oyuncu Emma Stone hastalÄ±ÄŸÄ±ndan nasÄ±l kurtulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±


ÃœnlÃ¼ oyuncu Emma Stone, panik atak hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yenmek iÃ§in tiyatro kursuna yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

‘La La Land’ filmiyle ÅŸu sÄ±ralar gündemde olan Emma Stone, Rolling Stone dergisine samimi itiraflarda bulundu. Yedi yÄ±l önce panik atak hastasÄ± olduÄŸunu ifade eden 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, “Evimin yandÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor, bunu hissedebiliyordum. GöÄŸsüm daralÄ±yor ve nefes alamÄ±yordum. DünyanÄ±n sonu gibiydi” dedi. Bu hastalÄ±ÄŸÄ± yenmek için tiyatro kursuna yazÄ±lan Stone, “Panik ataktan kurtulmanÄ±n tek yolu doÄŸaçlama yaÅŸamak oldu” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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