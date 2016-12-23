Kenan DoÄŸulu ile Beren Saat Ã§ifti silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±

GÃ¼naydÄ±n Restoran'da yemek yiyen Kenan DoÄŸulu ve Beren Saat Ã§ifti arabalarÄ±na binmek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±lar.

Kenan DoÄŸulu ve Beren Saat geçen hafta GünaydÄ±n Restoran'da yemek yedi. MerkanÄ±n üst katÄ±nda oturan çiftin keyifli anlarÄ±nÄ±n üzerine silahlarÄ±n gölgesi düÅŸtü. ÇÄ±kÄ±ÅŸta otomobillerini beklerken aniden duran iki araçtan inen kiÅŸilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine DoÄŸulu ve Saat korku dolu anlar yaÅŸadÄ±.Görevliler tarafÄ±ndan hÄ±zla mekana geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku nedeniyle titreme krizine girdi. Saat, güçlükle sakinleÅŸtirilirken olayÄ±n çevredekilerin araya girmesiyle yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ünlü çift evlerinin yolunu tuttu