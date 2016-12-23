Erhan Ã‡elik'ten boÅŸanan GÃ¼lben Ergen bakÄ±n kimi takip etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ

Erhan Ã‡elik'ten boÅŸanan GÃ¼lben Ergen, eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyadan takibe alarak, bir Ã§ok paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± beÄŸendi.

Sürpriz bir kararla iki yÄ±l önce evlendiÄŸi Erhan Çelik'ten boÅŸanma kararÄ± alan Gülben Ergen, eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyadan takibe aldÄ±.Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Gülben Ergen, Erhan Çelik'le evliliÄŸini bitirir bitirmez eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyada takibe aldÄ±.Gülben Ergen, eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyada takibe aldÄ±. EvliliÄŸi süresince üç çocuÄŸunun babasÄ±nÄ± takip etmeyen ÅŸarkÄ±cÄ±, kÄ±sa sürede ErdoÄŸan'Ä±n birçok paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± beÄŸendi.