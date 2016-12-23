Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/12/2016 12:29

Erhan Ã‡elik'ten boÅŸanan GÃ¼lben Ergen bakÄ±n kimi takip etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ


Erhan Ã‡elik'ten boÅŸanan GÃ¼lben Ergen, eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyadan takibe alarak, bir Ã§ok paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± beÄŸendi.

Sürpriz bir kararla iki yÄ±l önce evlendiÄŸi Erhan Çelik'ten boÅŸanma kararÄ± alan Gülben Ergen, eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyadan takibe aldÄ±.Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Gülben Ergen, Erhan Çelik'le evliliÄŸini bitirir bitirmez eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyada takibe aldÄ±.Gülben Ergen, eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'Ä± sosyal medyada takibe aldÄ±. EvliliÄŸi süresince üç çocuÄŸunun babasÄ±nÄ± takip etmeyen ÅŸarkÄ±cÄ±, kÄ±sa sürede ErdoÄŸan'Ä±n birçok paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± beÄŸendi.

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O yarÄ±ÅŸmada yarÄ± finale kadar yÃ¼kselen FETÃ–'den iÃ§eri alÄ±nan yarÄ±ÅŸmacÄ± gÃ¶revine iade edildi

O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ± finale kadar yÃ¼kselen EskiÅŸehirli Osman Vahit Ã–zdal FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda memuriyetten aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ± soruÅŸturmanÄ±n tamamlanmasÄ±yla gÃ¶revine iade edildiÄŸini duyurdu.


Maradona'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayvanla fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ±na sosyal medyadan bÃ¼yÃ¼k tepki

Arjantinli dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Diego Armando Maradona'nÄ±n az rastlanan Arap Oriksi antilobu Ã¶ldÃ¼rÃ¼p fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± sonucu takipÃ§ilerinden bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.


Kenan DoÄŸulu ile Beren Saat Ã§ifti silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±

GÃ¼naydÄ±n Restoran'da yemek yiyen Kenan DoÄŸulu ve Beren Saat Ã§ifti arabalarÄ±na binmek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±lar.