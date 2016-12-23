Maradona'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayvanla fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ±na sosyal medyadan bÃ¼yÃ¼k tepki

Arjantinli dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Diego Armando Maradona'nÄ±n az rastlanan Arap Oriksi antilobu Ã¶ldÃ¼rÃ¼p fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± sonucu takipÃ§ilerinden bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona, önceki günkü paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla ÅŸaÅŸkÄ±na çevirmiÅŸti. Türüne az rastlanan Arap Oriksi antilobu öldüren efsane futbolcu elinde av tüfeÄŸi ile poz vermiÅŸti. Efsaneye, sosyal medyada büyük tepki yaÄŸdÄ±. Bir Arjantin gazetesi, nesli tükenmekte olan hayvanÄ± öldüren Maradona için, "Bir de utanmadan gururla poz veriyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atarken Maradona'nÄ±n hala konuyla ilgili bir açÄ±klama yapmamasÄ±, öfkeyi de ayyuka çÄ±kardÄ±.