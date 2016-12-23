Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/12/2016 13:51

O yarÄ±ÅŸmada yarÄ± finale kadar yÃ¼kselen FETÃ–'den iÃ§eri alÄ±nan yarÄ±ÅŸmacÄ± gÃ¶revine iade edildi


O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ± finale kadar yÃ¼kselen EskiÅŸehirli Osman Vahit Ã–zdal FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda memuriyetten aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ± soruÅŸturmanÄ±n tamamlanmasÄ±yla gÃ¶revine iade edildiÄŸini duyurdu.

Bir televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan O Ses Türkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ± finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda memuriyetten açÄ±ÄŸa alÄ±nan EskiÅŸehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

YARI FÄ°NALE KADAR YÜKSELMÄ°ÅžTÄ°, AÇIÄžA ALINDI

'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Osman Vahit Özdal, kÄ±sa sürede adÄ±ndan söz ettirmiÅŸ, yarÄ±ÅŸmada yarÄ± finale kadar yükselmiÅŸti. EskiÅŸehir ValiliÄŸinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkÄ±nda FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulmuÅŸtu. SoruÅŸturmanÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Özdal'Ä±n görevine iade kararÄ± verildi. Bu karar sonrasÄ±nda yarÄ±ÅŸmacÄ± memuriyet görevine geri dönmüÅŸ oldu.

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