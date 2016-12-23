ÃœnlÃ¼ oyuncu Selen Soyder'in sÃ¶zleÅŸmesi iptal edildi

Hangimiz Sevmedik dizisinde Can Yaman ile kavga etmesi sonucu mahkemeye taÅŸÄ±nan olay sonrasÄ± Selen Soyder'in sÃ¶zleÅŸmesi iptal edildi.
TRT ekranlarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yapÄ±mlarÄ±ndan Hangimiz Sevmedik'in setinde Can Yaman ile kavgasÄ± mahkemeye taÅŸÄ±nan Selen Soyder'in sözleÅŸmesi iptal edildi.Unutulmaz YeÅŸilçam klasiÄŸi "NeÅŸeli Günler"in devamÄ± olarak çekilen "Hangimiz Sevmedik" dizisinin setinde yaÅŸanan kavga günlerdir magazin dünyasÄ±nÄ±n gündeminde. Kavga Selen Soyder'in sözleÅŸmesinin feshedilmesiyle son buldu.
SETE KORUMAYLA GÄ°TMEYE BAÅžLAMIÅžTI
BSK YapÄ±m imzalÄ± dizinin çekimlerinde iddiaya göre baÅŸrol oyuncularÄ± Selen Soder ile Can Yaman arasÄ±nda yaÅŸanan aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± kÄ±sa sürede üyümüÅŸ, bardaklar havada uçuÅŸmuÅŸtu. OlayÄ± araya giren yönetmen Metin BalekoÄŸlu'nun sakinleÅŸtirdiÄŸi gündeme gelmiÅŸti.