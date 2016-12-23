Beyazperdenin oyuncusu Val Kilmer'Ä±n bu durumu sevenlerini Ã§ok Ã¼zecek

Beyazperdenin gÃ¼len yÃ¼zÃ¼ Val Kilmer, yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±na dayanarak bir haber sitesinin yaptÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re hastalÄ±ÄŸÄ±n son evrelerinde olduÄŸunu ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla yaÅŸayacak sadece birkaÃ§ haftasÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°nternet sitesinin haberine göre Kilmer, herkesi iyi olduÄŸuna inandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ama durum pek öyle deÄŸil ve ünlü oyuncunun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek daha kötü bir hale geliyor.

AÅžIRI KÄ°LO KAYBI DÄ°KKATLERDEN KAÇMAMIÅžTI

Bir süre önce arkadaÅŸÄ± Michael Douglas tarafÄ±ndan gÄ±rtlak kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen Val Kilmer, son olarak geçen hafta California'da görüntülendi. Rol aldÄ±ÄŸÄ± Citizen Twain adlÄ± filmin gösterimine katÄ±lan Val Kilmer'Ä±n aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± gözlerden kaçmadÄ±. Aktör, daha önce de havaalanÄ±nda yüzünü bandanayla kapatmÄ±ÅŸ halde objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ELÄ°NDEKÄ° Ä°LAÇ HER ÅžEYÄ° Ä°SPATLAR GÄ°BÄ°YDÄ°

Radaronline sitesi, Kilmer'Ä±n elindeki ilacÄ±n da gÄ±rtlak kanserine yakalananlar tarafÄ±ndan aÄŸÄ±z ve boÄŸazlarÄ±nÄ±n kurumasÄ±nÄ± önlemek için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

YAKIN ARKADAÅžI DA VURGULAMIÅžTI

Val Kilmer'Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Michael Douglas bir süre önce ünlü aktörün gÄ±rtlak kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve durumunun kötü olduÄŸunu ileri sürmüÅŸtü. Bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan Val Kilmer, kanser olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Ünlü aktör bu iddialara "Michael Douglas'Ä± severim ama kendisi yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmiÅŸ." diye cevap vermiÅŸti.Kilmer, o dönemde sosyal medya hesabÄ±ndan "ÅŸiÅŸen dili nedeniyle tedavi gördüÄŸünü ancak kanser olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti. 1959 yÄ±lÄ±nda dünyaya gelen Val Kilmer, kariyerine tiyatro ile baÅŸladÄ± daha sonra sinemaya adÄ±m attÄ±. The Doors, Top Gun, Heat gibi unutulmaz filmlerde rol aldÄ±.