Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/12/2016 07:28

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± filminin oyuncusu Carrie Fisher kalp krizi geÃ§irdi

Carrie Fisher

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± (Star Wars) filminin yÄ±ldÄ±zÄ± Carrie Fisher'in Londraâ€™dan ABDâ€™nin Los Angeles kentine giden uÃ§akta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geÃ§irdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Ünlü oyuncu Carrie Fisher’Ä±n Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Uçak Los Angeles’a iner inmez ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Fisher’in durumunun kritik olduÄŸu bildirildi.AynÄ± zamanda senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± da yapan 60 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 'CazcÄ± KardeÅŸler', 'Hannah ve KÄ±z KardeÅŸleri', 'Charlie’nin Melekleri' filmlerinde rol almÄ±ÅŸtÄ±. Fisher, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Paul Simon ile de bir yÄ±l süren evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu Carrie Fisher uÃ§akta kalp krizi geÃ§irdi

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± filminde oynayan Carrie Fisher, Los Angeles'a giderken uÃ§akta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geÃ§irdi.

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