Burak Ã–zÃ§ivit'ten Fahriye Evcen'e muhteÅŸem evlilik teklifi

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit, 3 yÄ±ldÄ±r beraber olduÄŸu sevgilisi oyuncu Fahriye Evcen'e evlilik teklifi etti

YaklaÅŸÄ±k üç yÄ±ldÄ±r birlikte olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. Özçivit, önceki akÅŸam kendisi için Maslak’taki bir otelde doÄŸum günü partisi düzenleyen sevgilisine evlenme teklif etti.

Parti sürerken sevgilisinin önünde diz çöken ve içinde tektaÅŸ bulunan kadife kutuyu uzatan Özçivit’in jesti, davetlilerin Ä±slÄ±klarÄ± ve alkÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±. Evcen de -birçok ünlünün huzurunda bu romantik teklife “evet” dedi.