Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/12/2016 07:40

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸinde Asena krizi Ã§Ä±ktÄ±

Caner Erkin ve ÅžÃ¼kran OvalÄ±

Sevgilisi Caner Erkin ile dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kan ÅžÃ¼kran OvalÄ±, kendilerine uzatÄ±lan Kanal D mikrofonunu gÃ¶rÃ¼nce gerildi

2 Ocak'ta Roma'da evlenecek olan BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Åžükran OvalÄ± önceki gün Akmerkez'de düÄŸün alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±. AVM'ye neÅŸeli bir ÅŸekilde giren Åžükran OvalÄ±, kendisine uzatÄ±lan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi.

Caner Erkin'in eski eÅŸi Asena Atalay'Ä±n sunduÄŸu Magazin D mikrafonuna sert bakÄ±ÅŸlar atan OvalÄ±, gergin tavÄ±rlarÄ±yla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Sevgilisini sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan Caner Erkin, bu sÄ±rada görüntü almaya devam eden muhabirleri "Yeter artÄ±k, bizi rahat bÄ±rakÄ±n" diye uyardÄ±.

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