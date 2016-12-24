Star Wars'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Carrie Fisher Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

Londra'dan Los Angeles'a giden bir uÃ§akta kalp krizi geÃ§iren dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Carrie Fisher'in saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu

Star Wars (YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±)oyuncusu Carrie Fisher ile ilgili gelen haber üzdü. Oyuncunun Londra'dan Los Angeles'a giden bir uçakta kalp krizi geçirdiÄŸi ve acilen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. TMZ'de yer alan haberlere göre, Londra-Los Angeles uçuÅŸu sÄ±rasÄ±nda kalp krizi geçiren Carrie Fisher’in ilk müdahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sevenleri, Star Wars’da "Prenses Leia" rolüyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Carrie Fisher’Ä±n son durumu merak ediyor.

YapÄ±lan haberlerde YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±'ndaki Prenses Leia rolüyle tanÄ±nan Carrie Fisher'in saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu belirtildi. YÄ±ldÄ±z oyuncunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorununu aynÄ± uçakta bulunan sinema sanatçÄ±sÄ± Anna Akana, duyurdu. Akana, sosyal medya hesabÄ±ndan ünlü oyuncunun uçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda birden nefesinin kesildiÄŸini yazarken, Carrie Fisher'Ä±n oyuncu arkadaÅŸlarÄ± baÅŸta olmak üzere pek çok isim sosyal medya üzerinden üzüntülerini bildirirken destek mesajlarÄ± attÄ±.

Carrie Fisher kimdir?

Haberlerin yayÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan Carrie Fisher'in hayatÄ±, kariyeri ve Star Wars’daki rolü gibi pek çok konu gündeme geldi. Peki, Carrie Fisher kimdir?

ÅžarkÄ±cÄ± Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kÄ±zÄ± olan Carrie Fisher, 21 Ekim 1956’da doÄŸdu.Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eÄŸitim gördü. Ä°lk filmi Shampoo'da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldÄ±. 1977 yÄ±lÄ±nda George Lucas'Ä±n klasikleÅŸmiÅŸ efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'Ä±n orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da ve The Force Awakens'da Prenses Leia Organa|General Leia Organa karakterini canlandÄ±rarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Star Wars serisi kariyerinin zirvesi oldu ve bu rol ile dünya çapÄ±nda tanÄ±nan bir oyuncu oldu.Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadÄ±ÄŸÄ± John Landis'in yönettiÄŸi 1980 tarihli CazcÄ± KardeÅŸler-"Blues Brothers" filminde oynadÄ±.1986 yÄ±lÄ±nda Hannah ve KÄ±zkardeÅŸleri filminde boy gösterdi. The Burbs adlÄ± filmde Tom Hanks ile beraber oynadÄ±.Müzisyen Paul Simon sadece bir yÄ±l evli kaldÄ±.