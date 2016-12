Star Wars'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Carrie Fisher Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

Londra'dan Los Angeles'a giden bir uçakta kalp krizi geçiren dünyaca ünlü yıldız Carrie Fisher'in sağlık durumu nasıl oldu

Star Wars (Yıldız Savaşları)oyuncusu Carrie Fisher ile ilgili gelen haber üzdü. Oyuncunun Londra'dan Los Angeles'a giden bir uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. TMZ'de yer alan haberlere göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Carrie Fisher’in ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevenleri, Star Wars’da "Prenses Leia" rolüyle hafızalara kazınan Carrie Fisher’ın son durumu merak ediyor.

Yapılan haberlerde Yıldız Savaşları'ndaki Prenses Leia rolüyle tanınan Carrie Fisher'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, duyurdu. Akana, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazarken, Carrie Fisher'ın oyuncu arkadaşları başta olmak üzere pek çok isim sosyal medya üzerinden üzüntülerini bildirirken destek mesajları attı.

Carrie Fisher kimdir?

Haberlerin yayılması ardından Carrie Fisher'in hayatı, kariyeri ve Star Wars’daki rolü gibi pek çok konu gündeme geldi. Peki, Carrie Fisher kimdir?

Şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızı olan Carrie Fisher, 21 Ekim 1956’da doğdu.Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördü. İlk filmi Shampoo'da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldı. 1977 yılında George Lucas'ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da ve The Force Awakens'da Prenses Leia Organa|General Leia Organa karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Star Wars serisi kariyerinin zirvesi oldu ve bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu.Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadığı John Landis'in yönettiği 1980 tarihli Cazcı Kardeşler-"Blues Brothers" filminde oynadı.1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy gösterdi. The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynadı.Müzisyen Paul Simon sadece bir yıl evli kaldı.