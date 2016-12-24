Selen Soyder Hangimiz Sevmedik dizisinden ayrÄ±ldÄ± mÄ±

TRT1'in sevilen dizisi Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde baÅŸroller arasÄ±nda kriz yaÅŸandÄ±

Unutulmaz YeÅŸilçam klasiÄŸi "NeÅŸeli Günler"in devamÄ± olarak çekilen "Hangimiz Sevmedik" dizisinin setinde yaÅŸanan kavga günlerdir magazin dünyasÄ±nÄ±n gündeminde. Kavga Selen Soyder'in sözleÅŸmesinin feshedilmesiyle son buldu.

BSK YapÄ±m imzalÄ± dizinin çekimlerinde iddiaya göre baÅŸrol oyuncularÄ± Selen Soder ile Can Yaman arasÄ±nda yaÅŸanan aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± kÄ±sa sürede üyümüÅŸ, bardaklar havada uçuÅŸmuÅŸtu. OlayÄ± araya giren yönetmen Metin BalekoÄŸlu'nun sakinleÅŸtirdiÄŸi gündeme gelmiÅŸti. Daha sonraki günlerde ise yaÅŸanan kavga sÄ±rasÄ±nda çok öfkelenen Can Yaman'dan korktuÄŸunu söyleyen Selen Soyder, sete korumayla gitmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±...

YapÄ±mcÄ± Selen Soyder ile sözleÅŸmeyi iptal ettikleri açÄ±kladÄ±:

TRT 1 ekranÄ±nda izleyici ile buluÅŸan dizimiz ‘Hangimiz Sevmedik’ setinde baÅŸrol oyuncularÄ±mÄ±z Selen Soyder ve Can Yaman arasÄ±nda yaÅŸanan olumsuzluk sizlerin de bildiÄŸi gibi kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Konunun istenmeyen çeÅŸitli manalara çekildiÄŸinin saptanmasÄ± üzerine kamuoyuna açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± gereÄŸi duyulmuÅŸtur.

HayatÄ±n her alanÄ±nda olduÄŸu gibi, bazen dizi setlerinde böyle anlaÅŸmazlÄ±klar olabilmektedir. Türkiye'nin kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmakla görevlendirilen tek yayÄ±n kuruluÅŸu olan TRT’nin bir kanalÄ± olan TRT 1’de yayÄ±nlanan dizimiz, büyük bir izleyici kitlesine hitap etmektedir. Kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± bilinci ve sorumluluÄŸu ile hareket eden TRT, tüm yayÄ±nlarÄ±nÄ± geçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleÅŸtirmektedir. Biz de BSK YapÄ±m olarak bu konuda büyük bir sorumluluk taÅŸÄ±maktayÄ±z. Dizimizde yaÅŸanan her türlü olumsuzluÄŸu, anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kontrol altÄ±na almak ve önlemek zorundayÄ±z.

Ä°ki oyuncu arasÄ±nda hukuka taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ bir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n, arkasÄ±nda kocaman bir ekip ve emek olan ‘Hangimiz Sevmedik’ dizi setinde huzuru bozacaÄŸÄ±, performansÄ± etkileyeceÄŸi düÅŸüncesindeyiz.

Hem izleyicimize, hem de yayÄ±ncÄ± kanalÄ±mÄ±z TRT’ye karÅŸÄ± duyduÄŸumuz bu sorumluluk ile dizimizin baÅŸrol oyuncularÄ± Selen Soyder ve Can Yaman arasÄ±nda yaÅŸanan ve yargÄ±ya intikal eden bu tatsÄ±z olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleÅŸmemizi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshetmiÅŸ bulunmaktayÄ±z.

Konunun doÄŸru ÅŸekli ile yansÄ±tÄ±lmasÄ± konusunda iÅŸ birliÄŸinizi rica eder, ülkemizin içinde bulunduÄŸu bu üzücü dönemde ortaya çÄ±kan bu durumdan ötürü üzgün olduÄŸumuzu belirtiriz.

SaygÄ±larÄ±mÄ±zla,

ÇaÄŸrÄ± Bingüller

BSK YAPIM

Hangimiz Sevmedik, YapÄ±mcÄ±