Burak Ã–zÃ§ivit'in Fahriye Evcen'e aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fiyatÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ± birlikte olan Burak Ã–zÃ§ivit ve Fahriye Evcen Ã§ifti evlilik yolunda ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±

Burak Özçivit, 32’nci yaÅŸÄ±nÄ± sevgilisi Fahriye Evcen’in organize ettiÄŸi sürpriz partiyle kutladÄ±. Geceye, Burak Özçivit’in iki yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu Evcen’e yaptÄ±ÄŸÄ± romantik evlilik teklifi damgasÄ±nÄ± vurdu.YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± Murat Boz-AslÄ± Enver çiftinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 30 kiÅŸilik yaÅŸ günü partisinde Özçivit, bir anda sevgilisinin önünde diz çöktü.

EVCEN: SONSUZA KADAR EVET

Cebinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± 90 bin TL’lik yüzüÄŸü güzel oyuncuya uzatÄ±p baÄŸÄ±rarak “Benimle evlenir misin?” diyen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncunun teklifi karÅŸÄ±sÄ±nda Evcen adeta ÅŸoke oldu. Güzel oyuncu, kÄ±sa süreli ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar arasÄ±nda “Sonsuza kadar evet” diye haykÄ±rarak sevgilisinin boynuna sarÄ±ldÄ±.

Özçivit’in evlilik teklifini önceden planladÄ±ÄŸÄ±, partinin kendisine sürpriz olduÄŸu öÄŸrenildi.ÇÄ±kÄ±ÅŸta mutluluklarÄ± yüzlerinden okunan ikiliden Özçivit, Evcen’e yöneltilen “Sevgilinize ne aldÄ±nÄ±z?” sorusuna araya girerek “Çok özel bir hediye” cevabÄ±nÄ± verdi.