Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/12/2016 14:09

ÃœnlÃ¼ oyuncu Carrie Fisher uÃ§akta kalp krizi geÃ§irdi


YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± filminde oynayan Carrie Fisher, Los Angeles'a giderken uÃ§akta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geÃ§irdi.

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geçirdi.Ünlü oyuncu Carrie Fisher'Ä±n Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Fisher'in durumunun kritik olduÄŸu bildirildi.

ÖNEMLÄ° FÄ°LMLERDE YER ALDI

AynÄ± zamanda senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± da yapan 60 yasÄ±ndaki oyuncu, YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CazcÄ± KardeÅŸler, Hannah ve KÄ±z KardeÅŸleri, Charlie'nin Melekleri filmlerinde rol almÄ±ÅŸtÄ±. Fisher, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Paul Simon ile de bir yÄ±l süren evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Burak Ã–zÃ§ivit Fahriye Evcen

Burak Ã–zÃ§ivit'in Fahriye Evcen'e aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fiyatÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ± birlikte olan Burak Ã–zÃ§ivit ve Fahriye Evcen Ã§ifti evlilik yolunda ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±

Selen Soyder

Selen Soyder Hangimiz Sevmedik dizisinden ayrÄ±ldÄ± mÄ±

TRT1'in sevilen dizisi Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde baÅŸroller arasÄ±nda kriz yaÅŸandÄ±

Carrie Fisher

Star Wars'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Carrie Fisher Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

Londra'dan Los Angeles'a giden bir uÃ§akta kalp krizi geÃ§iren dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Carrie Fisher'in saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu