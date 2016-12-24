ÃœnlÃ¼ oyuncu Carrie Fisher uÃ§akta kalp krizi geÃ§irdi

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± filminde oynayan Carrie Fisher, Los Angeles'a giderken uÃ§akta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geÃ§irdi.

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geçirdi.Ünlü oyuncu Carrie Fisher'Ä±n Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta aÄŸÄ±r bir kalp krizi geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Fisher'in durumunun kritik olduÄŸu bildirildi.

ÖNEMLÄ° FÄ°LMLERDE YER ALDI

AynÄ± zamanda senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± da yapan 60 yasÄ±ndaki oyuncu, YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CazcÄ± KardeÅŸler, Hannah ve KÄ±z KardeÅŸleri, Charlie'nin Melekleri filmlerinde rol almÄ±ÅŸtÄ±. Fisher, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Paul Simon ile de bir yÄ±l süren evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±.