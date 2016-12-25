Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/12/2016 09:45

ÃœnlÃ¼ oyuncu ElÃ§in Sangu hamile olduÄŸu iddialarÄ± yalan Ã§Ä±ktÄ±


KiralÄ±k AÅŸk dizisinin sevilen ismi ElÃ§in Sangu hakkÄ±nda Ã§Ä±kan hamile iddialarÄ±nÄ±n yalan olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

5 yÄ±ldÄ±r Yunus Özdiken ile aÅŸk yaÅŸayan Star TV'deki 'KiralÄ±k AÅŸk'Ä±n 'Defne'si Elçin Sangu'nun 2 aylÄ±k hamile olduÄŸu iddiasÄ± magazin gündemine bomba gibi düÅŸtü.Zor bir hamilelik gerçirdiÄŸi ve sÄ±k sÄ±k kontrole gittiÄŸi öne sürülen güzel oyuncunun karnÄ± fazla büyümeden sevgilisiyle nikah masasÄ±na oturmak istediÄŸi iddia edilmiÅŸti.Ancak ünlü çifte yakÄ±n bir kaynak yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Kesinlikle doÄŸru deÄŸil. Uydurma bir haber" diyerek çÄ±kan iddialarÄ± yalanladÄ±. Kaynak ayrÄ±ca, "Evlenmeden önce çocuk sahibi olmayÄ± düÅŸünmüyorlar" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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