Ali AÄŸaoÄŸlu kÄ±zÄ±na o evi dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verdi

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena'yÄ± gÃ¶rkemli bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendirdi. AÄŸaoÄŸlu kÄ±zÄ± ve damadÄ±na 400 metrekarelik bir ev hediye etti.

Ä°ÅŸ adamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu için kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ±.AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu, geçtiÄŸimiz günlerde kÄ±na gecesini yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± için kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ±. AÄŸaoÄŸlu, kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu ile damadÄ± Koray KÄ±rcal'a BatÄ± AtaÅŸehir'de 400 metrekarelik bir daire hediye etti.Sena AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±nasÄ± geçtiÄŸimiz günlerde BeÅŸiktaÅŸ Four Seasons Hotel'de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.