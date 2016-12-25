GÃ¼ner Ãœmit'in kullandÄ±ÄŸÄ± o cÃ¼mle meslek hayatÄ±nÄ±n sona ermesine sebep oldu

1995 yÄ±lÄ±nda sunduÄŸu Turnike programÄ±nda "Mum sÃ¶ndÃ¼ yapÄ±yorlar" cÃ¼mlesini kullanmasÄ±yla ÅŸaÅŸalÄ± hayatÄ± sona erdiÄŸini aÃ§Ä±klayan GÃ¼ner Ãœmit, "Åžimdi emekli maaÅŸÄ±mla geÃ§iniyorum. Her ÅŸeyin bir sonu var. Bizimkisi talihsiz oldu ama kader" dedi.

Güner Ümit, 1995'te, sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± Turnike programÄ±nda, 'Mum söndü yapÄ±yorlar' cümlesini kullanÄ±nca büyük tepki çekmiÅŸ, TV binasÄ± taÅŸlanmÄ±ÅŸ, Ümit görevi bÄ±rakarak uzun süre meslekten uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±.Ümit, Alevi cemaatinden özür dilese de bir daha eski ÅŸaÅŸaalÄ± günlerine dönemedi.

"EMEKLÄ° MAAÅžIMLA GEÇÄ°NÄ°YORUM"

Daha sonra konuyla ilgili verdiÄŸi bir röportajda televizyonculuk defterini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ümit, "O konuda iki yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±landÄ±m sonra beraat ettim. Çünkü bir suçun oluÅŸabilmesi için bir kasÄ±t olmasÄ± gerekiyor. Zaten halkÄ±n vicdanlarda da böyle bir mahkûmiyetim olmadÄ±. Allah kimsenin baÅŸÄ±na vermesin. En çok o talihsizliÄŸe uÄŸrayan insanÄ± yaralÄ±yor. Onun izi geçmiyor. ArtÄ±k televizyonculuk defterini kapattÄ±m. Bir nevi kendimi emekliye ayrÄ±ldÄ±m. Sigortadan emekli maaÅŸÄ±mla geçiniyorum" ifadelerine yer vermiÅŸti.

"HER ÅžEYÄ°N BÄ°R SONU VAR"

BaÅŸÄ±na gelen olayÄ± "kader" olarak nitelendiren Ümit, sözlerini ÅŸöyle sürdürmüÅŸtü: "KarÄ± koca emekliyiz evde oturuyoruz. Her ÅŸeyin bir sonu var. ZamanÄ± gelince çekilmesini de bilmek gerekiyor. Bizimkisi zamansÄ±z talihsiz oldu ama ne yapalÄ±m kader."