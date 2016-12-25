Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/12/2016 14:34

Ã‡aÄŸla Åžikel Ã§ocuklarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'yi terk etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor


Ã‡aÄŸla Åžikel oÄŸullarÄ± Kuzey ve Uzay'Ä±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim almasÄ±nÄ± istediÄŸi iÃ§in Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehri ile Ä°sviÃ§re'deki okullarÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehri ile Ä°sviçre'deki okullarÄ± araÅŸtÄ±ran ünlü manken, arkadaÅŸlarÄ±na gerekirse çocuklarÄ±yla birlikte bir süre yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, Emre AltuÄŸ'la evliliÄŸinden olan çocuklarÄ± Kuzey ve Uzay'Ä±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim almasÄ±nÄ± istiyor. Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehri ile Ä°sviçre'deki okullarÄ± araÅŸtÄ±ran ünlü manken, arkadaÅŸlarÄ±na gerekirse çocuklarÄ±yla birlikte bir süre yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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GÃ¼ner Ãœmit'in kullandÄ±ÄŸÄ± o cÃ¼mle meslek hayatÄ±nÄ±n sona ermesine sebep oldu

1995 yÄ±lÄ±nda sunduÄŸu Turnike programÄ±nda "Mum sÃ¶ndÃ¼ yapÄ±yorlar" cÃ¼mlesini kullanmasÄ±yla ÅŸaÅŸalÄ± hayatÄ± sona erdiÄŸini aÃ§Ä±klayan GÃ¼ner Ãœmit, "Åžimdi emekli maaÅŸÄ±mla geÃ§iniyorum. Her ÅŸeyin bir sonu var. Bizimkisi talihsiz oldu ama kader" dedi.


Rus gelin adayÄ± bu karar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nda Serkan'a talip olan Rus gelin adayÄ± Angelina, duygularÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olumsuz cevap alÄ±nca hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸladÄ±.


Caner gÃ¼zel gelin adayÄ±na Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±

Esra Erol'un evlenme programÄ±nda taliplerini arayan Caner Toygar, endisi iÃ§in gelen gelin adayÄ± Buse'yi beÄŸenmesiyle Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmasÄ± Erol'u bile ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.