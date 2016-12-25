Ã‡aÄŸla Åžikel Ã§ocuklarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'yi terk etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

Ã‡aÄŸla Åžikel oÄŸullarÄ± Kuzey ve Uzay'Ä±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim almasÄ±nÄ± istediÄŸi iÃ§in Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehri ile Ä°sviÃ§re'deki okullarÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehri ile Ä°sviçre'deki okullarÄ± araÅŸtÄ±ran ünlü manken, arkadaÅŸlarÄ±na gerekirse çocuklarÄ±yla birlikte bir süre yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, Emre AltuÄŸ'la evliliÄŸinden olan çocuklarÄ± Kuzey ve Uzay'Ä±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim almasÄ±nÄ± istiyor. Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehri ile Ä°sviçre'deki okullarÄ± araÅŸtÄ±ran ünlü manken, arkadaÅŸlarÄ±na gerekirse çocuklarÄ±yla birlikte bir süre yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.