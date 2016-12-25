Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/12/2016 21:49

GÃ¼lben Ergen hakkÄ±nda Ã§Ä±kan o iddialar hakkÄ±nda sert konuÅŸtu


GÃ¼lben Ergen hakkÄ±nda yazÄ±lan haberlere ve iddialara karÅŸÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan bir yazÄ± paylaÅŸarak, bu durumdan duyduÄŸu kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dile getirdi.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, kimsenin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceÄŸini belirterek " Üç oÄŸlum ve ben kirli, pis, yozlaÅŸmÄ±ÅŸ senaryolarÄ±nÄ±za alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi baÅŸÄ±mÄ±z dik yaÅŸamaya devam ediyoruz" dedi.

Ä°ÅžTE O CEVAP:

"HakkÄ±mda olumsuz haber çÄ±kartmak için bizzat çalÄ±ÅŸan,yazÄ±lÄ± ve görsel medyada yalan senaryolar üretip, yazdÄ±rÄ±p, konuÅŸulmasÄ± için çaba sarfeden ve vicdan yoksunu herkesin aileme asla zarar veremeyeceÄŸini söylemek isterim. ÇocuklarÄ±mla ve mesleÄŸimle huzurlu, dürüstlükle ve mutlulukla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m her günüm baÅŸkalarÄ±na dert sebebi...SÄ±rtÄ±mda, yüreÄŸimde, baÅŸÄ±mÄ±n üzerinde taÅŸÄ±ya taÅŸÄ±ya büyüttüÄŸüm üç oÄŸlum ve ben kirli, pis, yozlaÅŸmÄ±ÅŸ senaryolarÄ±nÄ±za alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi baÅŸÄ±mÄ±z dik yaÅŸamaya devam ediyoruz.Gerisi yalan,gerisi dolan...

Gülben"

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