George Michael'in Ã¶lÃ¼m nedeni aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°ngiliz sanatÃ§Ä± George Michael dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti. 53 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼m sebebi belli oldu

George Michael'Ä±n menajeri Michael Lippman, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedenini "kalp yetmezliÄŸi" olarak açÄ±kladÄ±.Oxfordshire'daki evinde hayatÄ±nÄ± kaybeden ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedeni hakkÄ±nda daha önce polisten yapÄ±lan açÄ±klamada, "ÅŸüpheli bir durum" olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.Polis açÄ±klamasÄ±nda, ambulansÄ±n, Michael'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve yerel saatle 13.42'de ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak 53 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± ölü bulunduÄŸu belirtildi.

BABASI GÜNEY KIBRISLI BÄ°R LOKANTACIYDI

BabasÄ± 1950'li yÄ±llarda Ä°ngiltere'ye göç eden Güney KÄ±brÄ±slÄ± Rum bir lokantacÄ±, annesi ise Ä°ngiliz bir dansçÄ± olan Michael'Ä±n asÄ±l adÄ± Georgios Kyriacos Panayiotou'ydu. 1980'li yÄ±llarda Wham! grubuyla ün kazanan George Michael daha sonra solo kariyerine baÅŸlamÄ±ÅŸ ve pop müzik tarihinin gelmiÅŸ geçmiÅŸ en baÅŸarÄ±lÄ± sanatçÄ±larÄ±ndan biri olmuÅŸtu.

"SON NOEL"

Bir Noel gününde ölen George Michael'Ä±n birçok hayranÄ±, sosyal medyada, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n "Last Christmas" (Son Noel) parçasÄ±nÄ±n video klibini paylaÅŸarak, bu acÄ± tesadüfe dikkat çekti.

George Michael kimdir?

25 Haziran 1963'te Londra'da doÄŸan Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve söz yazarÄ± George Michael'Ä±n asÄ±l adÄ± Georgios Kyriacos Panayiotou’ydu. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±lardan biri olarak gösterilen Michael, aynÄ± zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biriydi.

Michael, sanat kariyeri boyunca sayÄ±sÄ±z rekor ve baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸ, baÅŸta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almÄ±ÅŸ, 100 milyonu aÅŸkÄ±n satÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ± elde etmiÅŸtir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapÄ±nda yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü ÅŸarkÄ±larÄ± yazmÄ±ÅŸ, bestelemiÅŸ ve yorumlamÄ±ÅŸtÄ±. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almÄ±ÅŸtÄ±. Michael'in tüm orijinal albüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°ngiltere'de bir numaraya kadar yükselmiÅŸti ve tüm ÅŸarkÄ±larÄ± Top 40'da yer almÄ±ÅŸtÄ±. Sadece Cowboys & Angels bu baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamadÄ±.

George Michael aynÄ± zamanda birçok sanatçÄ±ya örnek olmuÅŸtu. Bu isimler arasÄ±nda Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams bulunuyor. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulmasÄ± ve video kliplerin 80'lerde geliÅŸmesinde en büyük rolü olan üç ÅŸarkÄ±cÄ±dan biriydi. Video kliplerindeki baÅŸarÄ±sÄ± ona Video Vanguard ödülü kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. George Michael, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi görüÅŸleri, yardÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile de dikkat çekmekteydi.