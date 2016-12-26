SubaÅŸÄ± ve IlÄ±calÄ± ailesi ilk kez aynÄ± karede

Acun IlÄ±calÄ± ve Åžeyma SubaÅŸÄ± Ã§iftinin ailesi ilk kez aynÄ± karede gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Son zamanlarda kÄ±zÄ±yla birlikte Miami’de çektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± takipçileriyle paylaÅŸan Åžeyma SubaÅŸÄ±’nÄ±n son paylaÅŸÄ±mlarÄ± bir hayli dikkat çekici oldu. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaz aylarÄ±nda 13 yÄ±llÄ±k eÅŸi Zeynep IlÄ±calÄ±’dan boÅŸanan Acun IlÄ±calÄ±’yla birlikte çok daha fazla göz önünde olmaya baÅŸlayan Åžeyma SubaÅŸÄ±, IlÄ±calÄ±i ailesine girdiÄŸini geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla gösterdi.

SubaÅŸÄ± ilk olarak bir koltukta otururken çekilmiÅŸ karesini paylaÅŸan ve “Ne tatliÅŸ bir ev hanÄ±mÄ± oldum ben (kendim bile inanmadÄ±m)” notunu düÅŸen SubaÅŸÄ±, bir sonraki karedeyse Acun IlÄ±calÄ±’nÄ±n ailesiyle birlikte aynÄ± karede yer alÄ±yor. Ancak SubaÅŸÄ± fotoÄŸrafta IlÄ±calÄ±’nÄ±n biraz uzaÄŸÄ±nda otururken görülüyor.