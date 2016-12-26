Sneijder'in eÅŸi Yolanthe Cabau KÄ±vanÃ§'la BaÅŸak en iyi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z dedi

Sneijder'in eÅŸi Yolanthe Cabau Ã¶zel hayatÄ±yla ve oynadÄ±ÄŸÄ± reklam filmiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Yolanthe Cabau, geldiÄŸi günden beri en az eÅŸi kadar konuÅŸulur oldu. Tüm tribünlerin ona 'yenge' lakabÄ± takmasÄ± ve 'sosyal medyanÄ±n yengesi' lakabÄ±nÄ± almasÄ±yla biliniyor. Bu ÅŸöhretini, reklam filmlerinde oynayarak pekiÅŸtirdi; ekranlarda tanÄ±dÄ±k bir simâ haline geldi. Son olarak Hürriyet gazetesine röportaj veren ünlü model, Türkiye'de geçirdiÄŸi yÄ±llardan, ülke hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerinden bahsetti.

Ä°ÅŸte Yolanthe Cabau'nun Hürriyet Gazetesi'ne verdiÄŸi röportaj:

En son bir konut reklamÄ±nda oynadÄ±nÄ±z. Sizin için 'ev' ne demektir? Ne zaman kendinizi 'evde' hissedersiniz?

- Benim için nerede ya da ne kadar uzakta olduÄŸunun önemi yok. EÄŸer en sevdiÄŸiniz insanlar içindeyse, orasÄ± evdir benim için. Tabii ki güzelleÅŸtirmek istemen baÅŸka bir ÅŸey. Åžirin eÅŸyaler alÄ±rÄ±m, mumlar koyarÄ±m, yemekler piÅŸiririm... BirazcÄ±k müzik katarÄ±m... Ev olduÄŸunu iyice hissedebilelim diye.

Romantik bir çift misiniz? Etrafa mum falan?

- Evet, evet... Muma bayÄ±lÄ±rÄ±m!

Çok misafiriniz oluyor mu? TatlÄ±tuÄŸlar yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z. SÄ±k gelip gider misiniz birbirinize?

- Tabii, sÄ±k sÄ±k. Çok fazla insan tanÄ±mÄ±yorum Ä°stanbul'da. Ama az da olsa tanÄ±dÄ±klarÄ±m çok düzgün insanlar. KÄ±vanç'la BaÅŸak da onlardan biri. En iyi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Her gün en az bir kez konuÅŸuruz. Geçen yÄ±lbaÅŸÄ±na hep beraber girdik.

Evdeydiniz yani.

- Evet çünkü ÅŸu paparazzi meselesi çok zor. ÇoÄŸu zaman evde olmayÄ± tercih ediyoruz.

Ä°stanbul'un en sevdiÄŸiniz yeri..

- Önce bir süre NiÅŸantaÅŸÄ±'nda oturduk. Åžimdi Ataköy'e taÅŸÄ±ndÄ±k. Herkesi çaya bekleriz. BaÄŸdat Caddesi taraflarÄ±nÄ± da çok seviyorum ama trafik berbat.

Sokakta nasÄ±l hissediyorsunuz?

- Wesley'yle ben farklÄ±yÄ±z tabii. Gol atamamÄ±ÅŸsa kendi taraftarlarÄ± kÄ±zgÄ±n oluyor, atmÄ±ÅŸsa karÅŸÄ± taraf. Ama beni BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar da Fenerliler de seviyor. Hele Xess'e bayÄ±lÄ±yorlar. Onunla Türkçe konuÅŸtuklarÄ± için Türkçe öÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. Flemenkçeden ya da Ä°spanyolcadan daha çok Türkçe kelime biliyor.

Hangi kelimeleri öÄŸrendi?

- Çok var: Åžeker, gel, hayÄ±r, evet, güzel, yemek... Ha bir de 'yenge'... YardÄ±ma gelen kadÄ±n bana devamlÄ± 'yenge' dediÄŸi için onu da kaptÄ±. OÄŸlum bile bana 'yenge' diyor. Bir de beraber Türkçe pop dinliyoruz. Oradan da öÄŸreniyor.

En çok kimi seviyorsunuz?

- YalÄ±n'Ä± seviyorum. Bir de Sezen Aksu. Çok duygusal ÅŸarkÄ±larÄ± var.

Türkiye'de Ä°stanbul'dan baÅŸka nereleri gördünüz?

- Ankara'ya, Bodrum'a Ä°zmir'e, Antalya'ya, Alanya'ya gittik. Ä°çlerinde en güzeli Bodrum. Sadece Türkiye'nin deÄŸil, dünyanÄ±n en güzel yeri.

Biz Türkler muhafazakâr bir toplumuz, deÄŸil mi? DoÄŸduÄŸunuz Ibiza ya da büyüdüÄŸünüz Hollanda'yla kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda nasÄ±l farklar var?

- Ibiza'da saçÄ±nÄ± pembe yapÄ±p tangayla mÄ± dolaÅŸmak istiyorsun? Kimse dönüp bakmaz. Pek kural yoktur. Hollanda daha kurallarÄ± olan bir ülke. Ama Ä°stanbul'daki gündelik hayatÄ±mla kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mda pek de fark hissetmiyorum. Ben burada kendimi Hollanda'da olduÄŸumdan çok daha fazla evde hissediyorum.Madem bu kadar seviyorsunuz, neden daha çok Hollanda televizyonlarÄ±na iÅŸ yapÄ±yorsunuz? Burada da dev bir dizi endüstrisi var.

- Wesley'le daha geçen gün bu mevzuyu konuÅŸtuk. O da aynÄ± ÅŸeyi söylüyor. Birkaç fÄ±rsat oldu aslÄ±nda ama Hollanda televizyonuyla kapsamlÄ± bir sözleÅŸmem vardÄ±. BebeÄŸim daha 1 yaÅŸÄ±nda, geçen hafta pasaportuna bir baktÄ±m 39 ülkeye giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ. BunlarÄ±n da çoÄŸu iÅŸ için gittiÄŸim yerler. Belki bir ya da iki tanesi tatildir. Önümüzdeki yÄ±ldan itibaren Hollanda'da daha az, Türkiye'de daha çok iÅŸ yapacaÄŸÄ±m. Tabii Türkçemi de ilerletmem lazÄ±m biraz daha.

Bebek nasÄ±l bir ortamda mutlu ve saÄŸlÄ±klÄ± olur?

- Tabii ki giysi, yemek gibi ÅŸeyler de önemli ama ilk ÅŸart evde sevginin olmasÄ±. Wesley'le ben birbirimizi çok seviyoruz. Sürekli konuÅŸuyoruz, ÅŸakalaÅŸÄ±yoruz, eÄŸleniyoruz. Xess bunu izlemekten çok mutlu oluyor, hep gülüyor. EÄŸer ebeveynler birbirini seviyorsa, bu yeterli.

Peki Türkiye'deki durum hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsunuz?

- Ä°statistik ve sayÄ±lar bütün dünyada korkutucu. Ä°nsanlar olup bitenlerin farkÄ±nda deÄŸiller. Bilmedikleri için de onlarÄ± suçlayamayÄ±z. Birbirimizin gözünü açmalÄ±yÄ±z. Türkiye'de de bir ÅŸeyler yapabilirim tabii. Ama belki önce evsiz çocuklarla falan baÅŸlamak lazÄ±m. Çünkü herkes bu sorunla yüzleÅŸmeye hazÄ±r deÄŸil.