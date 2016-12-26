Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 12:01

Pop mÃ¼ziÄŸin yÄ±ldÄ±zÄ± George Michael'in Ã¶lÃ¼m nedeni aÃ§Ä±klandÄ±


DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± George Michael, 53 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Michael'in Ã¶lÃ¼m sebebi de belli oldu.

Pop müzik dünyasÄ±nÄ±n en ünlü isimlerinden George Michael, 53 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Daha önce uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± da belirlenen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedeninin kalp yetmezliÄŸi olduÄŸu öÄŸrenildi.Dünyaca ünlü Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve söz yazarÄ± George Michael, 53 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ACI HABERÄ° MENAJERÄ° VERDÄ°

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n menajeri, "Büyük bir üzüntü ile açÄ±klÄ±yoruz ki sevgili oÄŸlumuz, kardeÅŸimiz ve arkadaÅŸÄ±mÄ±z George, Noel döneminde evinde huzur içerisinde hayatÄ±nÄ± kaybetti" açÄ±klamasÄ±nda bulundu. Oxfordshire'Ä±n Goring kasabasÄ±ndaki evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedenini menajeri Michael Lippman ''kalp yetmezliÄŸi'' olarak açÄ±kladÄ±. 

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